وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان الثلاثاء، رغم تحذيرات الصين من "عواقب وخيمة" إذا جرت الزيارة.

واستقبل وزير الخارجية التايواني جوزيف وو رئيسة مجلس النواب الأمريكي لدى وصولها إلى البلاد، قبل أن يظهر البث الحي لوزارة خارجية تايوان هبوط طائرة تحمل علامات أمريكية في مطار سونجشان في تايبه.

وساد توتر غير مسبوق مضيق تايوان عقب عبور طائرة عسكرية صينية من طراز Su-35 مضيق تايوان بالتزامن مع هبوط الطائرة التي تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وكانت المقاتلات العسكرية التايوانية في حالة تأهب مع وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان للمرة الأولى منذ 25 عاماً.

وحذّرت الصين الولايات المتحدة الثلاثاء، من أنها "ستتحمّل المسؤولية وستدفع الثمن" في حال زارت بيلوسي تايوان، في ظلّ احتدام التوتّرات بين بكين وواشنطن.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا تشونيينغ خلال إحاطة إعلامية دورية إن "الجانب الأمريكي سيتحمّل المسؤولية وسيدفع الثمن في حال المساس بمصالح الصين الأمنية السيادية".

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي من جهته إن "خيانة الولايات المتحدة بشأن مسألة تايوان مهينة"، في تعليقات وردت على موقع وزارته الثلاثاء لم يذكر فيها مباشرة بيلوسي بالاسم.

وتعتبر بكين تايوان جزءاً من أراضيها وتعلن أنها تريد أن تستردها بالقوّة إن اقتضى الأمر.