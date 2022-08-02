سياسة
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"لعب بالنار".. الصين تندد بزيارة بيلوسي لتايوان وتتوعد بعمليات عسكرية محددة
عبرت الصين عن رفضها الكامل لزيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان واصفة إياها بـ"لعب بالنار"، فيما قالت القيادة العسكرية الصينية للمنطقة الشرقية إنها ستجري عمليات عسكرية محددة قرب تايوان.
"لعب بالنار".. الصين تندد بزيارة بيلوسي لتايوان وتتوعد بعمليات عسكرية محددة
الصين تندد بالتصرفات الأمريكية "الخطيرة جداً" في تايوان بعد وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة / AP
2 أغسطس 2022

نددت الصين الثلاثاء بالتصرفات الأمريكية "الخطيرة جداً" في تايوان بعد وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة في زيارة أججت التوتر بين القوتين العملاقتين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان عقب هبوط طائرة بيلوسي في تايوان إن "الولايات المتحدة تعمل باستمرار على تشويه وإخفاء وتفريغ مبدأ صين واحدة"، مضيفة "هذه الخطوات، مثل اللعب بالنار، بالغة الخطورة، ومن يلعبون بالنار سيهلكون بها".

ووصلت بيلوسي مساء الثلاثاء إلى تايوان بعد أيام من تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن ترجيح زيارتها تايبيه.

وأظهرت صور مباشرة طائرة عسكرية أمريكية، تصل إلى مطار سونغشان في تايبيه، فيما يستقبلها وزير الخارجية التايواني جوزف وو.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن زيارة المسؤولة الأمريكية تؤثر بشدة على الأسس السياسية للعلاقات الصينية الأمريكية. وأضافت أنها قدمت احتجاجاً شديداً إلى الولايات المتحدة.

بدورها توعدت الصين بإجراء "عمليات عسكرية محددة الهدف" رداً على زيارة بيلوسي إلى تايوان.

وقالت القيادة العسكرية الصينية للمنطقة الشرقية إنها ستنفذ إطلاق نار مباشراً في المياه الواقعة قبالة الساحل الشرقي للجزيرة.

وأشارت إلى أن "هذه العمليات العسكرية تستهدف الإجراءات الأمريكية الأخيرة بشأن وحدة الصين"، مؤكدة أنها "ستنفذ إطلاق نار مباشراً طويل المدى".

وأوضحت القيادة العسكرية الصينية للمنطقة الشرقية أنها ستجري تدريباً جوياً مشتركاً في البحر والجو شمال وجنوب غرب وجنوب شرق جزيرة تايوان.

وكان في استقبال المسؤولة الأمريكية وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، في مطار العاصمة تايبيه سونغشان.

وتعد هذه أول زيارة لمسؤول في هذا المنصب لتايوان منذ 25 عاماً.

وستنزل بيلوسي والوفد المرافق لها من المشرعين والمسؤولين الأمريكيين في فندقين جرى حجزهما لهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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