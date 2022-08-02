سياسة
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على وقع التوتر بين واشنطن وبكين.. تراجع معظم بورصات الخليج
انخفضت معظم أسواق الأسهم في الخليج مع اختتام معاملاتها الثلاثاء، وسط توتر متصاعد بين الصين والولايات المتحدة عقب إجراء رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي زيارة إلى تايوان.
على وقع التوتر بين واشنطن وبكين.. تراجع معظم بورصات الخليج
محللون قالوا إن المستثمرين في الخليج تحركوا لجني الأرباح وهم في الوقت ذاته قلقون من التوتر بين الولايات المتحدة والصين / AA
2 أغسطس 2022

اختتمت معظم أسواق الأسهم في الخليج المعاملات على انخفاض اليوم الثلاثاء إذ تحرك المستثمرون لتأمين مكاسب تحققت مؤخراً مع الأخذ في الاعتبار التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وارتد المؤشر القطري عن سلسلة مكاسب استمرت 12 يوماً.

وانخفض مؤشر إم.إس.سي.آي العالمي، الذي يقيس أداء البورصات في 47 دولة، 0.5% وسط مخاوف من أن تلحق زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان ضرراً بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر البورصة السعودية 0.2% إلى 12311 نقطة متأثراً بانخفاض سهم البنك السعودي الفرنسي 0.9% و سهم شركة أسمنت اليمامة 1.3%.

وقالت فرح مراد كبيرة محللي السوق في إكس.تي.بي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن المستثمرين في الخليج تحركوا لجني الأرباح وهم في الوقت نفسه قلقون من التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان، الذي قد يؤثر على الظروف الاقتصادية بشكل أكبر.

وتراجع مؤشر بورصة دبي 0.9% إلى 3348 نقطة مع هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارات، 1.1% وانخفاض سهم بنك دبي الإسلامي 0.8%.

من ناحية أخرى، فرضت الولايات المتحدة أمس الاثنين عقوبات على شركات صينية وشركات أخرى قالت إنها ساعدت في بيع منتجات نفطية وبتروكيماوية إيرانية بعشرات الملايين من الدولارات، إلى شرق آسيا بينما تسعى إلى زيادة الضغط على طهران لكبح برنامجها النووي.

وفرضت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان عقوبات على ست شركات، أربع منها في هونج كونج، وواحدة في سنغافورة، وأخرى في دولة الإمارات في إطار إجراءات أُعلن عنها في بيانات منفصلة.

وفي قطر، تراجع مؤشر البورصة 1.2% إلى 13302 نقطة لينهي 12 جلسة متتالية من المكاسب متأثراً بانخفاض 2.6% في سهم مصرف قطر الإسلامي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم في أبوظبي 1.2% إلى 9895 نقطة مقترباً من أعلى مستوى له في شهر بدعم من زيادة 1.3% في سهم بنك أبوظبي الأول.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر البورصة المصرية 0.2% إلى 9442 مدعوماً بقفزة 4.5% في سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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