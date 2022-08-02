سياسة
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أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في أنقرة
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق عقيلة صالح، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، في العاصمة أنقرة.
أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في أنقرة
اللقاء بين أردوغان وصالح واللافي جرى في المجمع الرئاسي بأنقرة بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام / AA
2 أغسطس 2022

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق عقيلة صالح، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، في العاصمة أنقرة.

وأفاد مراسل الأناضول بأن اللقاء بين أردوغان وصالح واللافي جرى في المجمع الرئاسي بأنقرة بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.

وحضر اللقاء إلى جانب الرئيس أردوغان، رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب.

من جانبه، قال اللافي في بيان عبر حسابه الرسمي بفيسبوك، "التقينا اليوم في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحضور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح".

وأضاف: "تناولنا العلاقات بين البلدين، والتطورات السياسية في ليبيا".

وأكد أن "وجهات النظر اتفقت على الحفاظ على وحدة التراب الليبي، والإسراع في إجراء العملية الانتخابية، عبر التشريعات اللازمة والمتفق عليها عبر حكومة واحدة قوية".

فضلاً عن "التأكيد على استبعاد الحل العسكري، وإيقاف التصعيدات كافة، التي تعرقل بناء الدولة المدنية الديمقراطية"، وفق البيان.

وكان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، قد استقبل عقيلة صالح، في العاصمة أنقرة، الثلاثاء.

أشار عقيلة صالح عقب اللقاء، إلى وجود روابط تاريخية بين الشعبين التركي والليبي، وأنه من الواجب ترك جميع قنوات الحوار مفتوحة من أجل إحلال الاستقرار والسلام في ليبيا.

كما أشار إلى أهمية دعم تركيا للجهود المبذولة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

وتتصاعد مخاوف من انزلاق ليبيا مجدداً إلى حرب أهلية في ظل وجود حكومتين متصارعتين منذ أن منح مجلس النواب بطبرق مطلع مارس/آذار الماضي الثقة لحكومة جديدة كلفها برئاسة فتحي باشاغا.

ويرفض رئيس الحكومة المعترف بها دولياً عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات والأجسام الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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