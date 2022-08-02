وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان الثلاثاء في تحدٍ للتهديدات الصينية المتتالية منذ أيام.

كان وضع الجزيرة دائماً نقطة خلاف حاد بين الولايات المتحدة والصين، إذ ترى بكين أن تايوان جزء لا يتجزأ منها، فيما ترى واشنطن العكس وتدعم الحكومة هناك.

قبل أيام، حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ الرئيس الأمريكي جو بايدن من "اللعب بالنار" بخصوص جزيرة تايوان التي حكمها نظام مناهض لبكين منذ انتهاء الحرب الأهلية الصينية عام 1949.

وقالت بكين إن الرئيس شي طلب من بايدن التزام مبدأ "الصين الواحدة"، محذراً إياه من أن "من يلعب بالنار سيحترق بها".

ومنذ سنوات، عادت الصين للحديث عن ضرورة ضم تايوان إليها ضرورة لأمنها القومي ولصيانة وحدتها، الأمر الذي تكرر أكثر من مرة في مناسبات عديدة على لسان قادتها ومسؤوليها.

ماذا نعرف عن تايوان؟

تدهورت العلاقات بين الصين وتايوان بشكل كبير منذ تسلم تساي إينغ ون، رئاسة تايوان في عام 2016، والتي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يميل إلى الاستقلال.

وتقع تايوان في شرق آسيا وتُعرف رسمياً باسم بجمهورية الصين الوطنية، وتشكل جزيرة تايوان 99 في المئة من أراضيها، وكانت قبل عام 1949 جزءاً من دولة الصين الشعبية الكبرى.

وكانت تايوان (الاسم الرسمي لها جمهورية الصين الوطنية) تابعة للصين الشعبية حتى عام 1859، ثم خضعت لسيطرة اليابان وفقاً لمعاهدة "سيمونسكي"، ولكن عادت إلى السيطرة الصينية بعد هزيمة اليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية عام 1945.

وعندما زاد نفوذ الشيوعيين في الصين في خمسينيات القرن الماضي، انسحب جزء من الجيش الصيني بقيادة تشانغ كاي تشيك إلى تايوان، وفرضت الصين سيطرتها عليها ثانية.

وتعد تايوان عضواً مؤسساً في منظمة الأمم المتحدة، وكانت أحد الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن إلى أن جرى تغيير المقعد إلى جمهورية الصين الشعبية عام 1971 بناءً على قرار الأمم المتحدة.

كان سبب نقل عضوية مجلس الأمن إلى الصين على خلفية اعتبار جمهورية الصين الموحدة الكيان السياسي الذي كان يسيطر على كل منهما قبل الحرب الأهلية الصينية التي انتهت بسيطرة القوميين على جزيرة تايوان. ويعد نظام الحكم في تايوان نصف رئاسي يعتمد الانتخابات.

أسس "الكومينتاغ" والحزب القومي الصيني جمهورية الصين الشعبية عام 1911عندما كانت الصين مقسمة بين معسكرين (الكومينتاغ والشيوعيون).

عندما أسس الكومينتاغ جمهورية الصين، اتخذوا من تايوان عاصمة لها، ولكن شهدت الصين حرباً أهلية دارت بين الشيوعيين ( جمهورية الصين الشعبية) والكومينتاغ (تايوان) وانتهت بتأسيس الشيوعيين لجمهورية الصين وعاصمتها بكين عام 1949.