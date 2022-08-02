أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول السفينة المحملة بالذرة القادمة من أوكرانيا إلى مدخل مضيق إسطنبول.

وقالت الوزارة في بيان مساء الثلاثاء إن السفينة التي انطلقت أمس الاثنين من ميناء أوديسا الأوكراني، وصلت إلى مدخل مضيق إسطنبول من جهة البحر الأسود، ورست في المكان المخصص لها.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الوزارة أن الفريق المشترك من تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة سيبدأ فحص السفينة صباح الأربعاء.​​​​​​​

وأمس الاثنين أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أول سفينة محملة بالذرة غادرت ميناء أوديسا بموجب اتفاقية شحن الحبوب، متجهة إلى لبنان.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.