سياسة
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"وصلت بنجاح".. أول سفينة حبوب قادمة من أوكرانيا ترسو في إسطنبول
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن السفينة التي انطلقت أمس الاثنين من ميناء أوديسا الأوكراني، وصلت إلى مدخل مضيق إسطنبول من جهة البحر الأسود، ورست في المكان المخصص لها.
"وصلت بنجاح".. أول سفينة حبوب قادمة من أوكرانيا ترسو في إسطنبول
وزارة الدفاع التركية تعلن وصول السفينة المحملة بالذرة القادمة من أوكرانيا / وزارة الدفاع التركية
2 أغسطس 2022

أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول السفينة المحملة بالذرة القادمة من أوكرانيا إلى مدخل مضيق إسطنبول.

وقالت الوزارة في بيان مساء الثلاثاء إن السفينة التي انطلقت أمس الاثنين من ميناء أوديسا الأوكراني، وصلت إلى مدخل مضيق إسطنبول من جهة البحر الأسود، ورست في المكان المخصص لها.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الوزارة أن الفريق المشترك من تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة سيبدأ فحص السفينة صباح الأربعاء.​​​​​​​

وأمس الاثنين أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أول سفينة محملة بالذرة غادرت ميناء أوديسا بموجب اتفاقية شحن الحبوب، متجهة إلى لبنان.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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