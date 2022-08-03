سياسة
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تويتر تستعلم من بنوك عن محاولات ماسك تقويض صفقة الاستحواذ على الشركة
تسعى شركة تويتر لإثبات أن إيلون ماسك حاول التخلي عن تمويل صفقة استحواذه على شركة التواصل الاجتماعي البالغة قيمتها 44 مليار دولار، فيما تتحرى أيضاً دوافعه للتراجع عن الصفقة.
تويتر تستعلم من بنوك عن محاولات ماسك تقويض صفقة الاستحواذ على الشركة
تويتر تسعى لإثبات أن إيلون ماسك حاول التخلي عن تمويل صفقة استحواذه على شركة التواصل الاجتماعي البالغة قيمتها 44 مليار دولار / Getty Images
3 أغسطس 2022

قال خبراء قانونيون إن شركة تويتر تسعى لإثبات أن إيلون ماسك حاول التخلي عن تمويل صفقة استحواذه على شركة التواصل الاجتماعي البالغة قيمتها 44 مليار دولار، فيما تتحرى أيضاً دوافعه للتراجع عن الصفقة.

وأرسلت تويتر عشرات مذكرات الاستدعاء المدنية هذا الأسبوع إلى بنوك عالمية، مثل وحدات لمورغان ستانلي، ولمستثمرين مشاركين في الصفقة من بينهم وحدة تابعة لشركة بروكفيلد لإدارة الأصول ولمستشاري ماسك، وذلك وفقاً لمذكرات قُدمت لمحكمة العدل في ديلاوير على مدار اليومين الماضيين.

ورفض مورغان ستانلي التعليق، في حين لم ترد بروكفيلد بعد على طلب للتعليق. كما لم يتسنَّ الوصول إلى ممثلين عن ماسك وتويتر.

وتسعى مذكرات الاستدعاء للوصول إلى وثائق واتصالات تتعلق بالصفقة وتمويلها وأي معلومات عن حسابات تويتر مزيفة. كما تسعى للحصول على معلومات عن احتمال وجود تأثير في الصفقة من التغييرات في سعر سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، التي يشغل ماسك منصب الرئيس التنفيذي لها.

ومذكرات الاستدعاء جزء من الدعوى القضائية التي ترفعها تويتر على ماسك سعياً لحمله على الإبقاء على الصفقة عند السعر المتفق عليه وهو 54.20 دولار للسهم الواحد. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة لخمسة أيام في 17 من أكتوبر/شرين الأول في محكمة العدل بديلاوير.

ويقول الخبراء إن مذكرات الاستدعاء تشير إلى أن تويتر تسعى لمعرفة ما كان المقرضون والمستثمرون والمستشارون يقول بعضهم لبعض عن سلوك ماسك بعد إبرامه الصفقة في أواخر أبريل/نيسان.

وقال ماينور مايرز، الأستاذ بكلية الحقوق في جامعة كونيتيكت: "إنهم يشتبهون في أن ماسك يتآمر خلف الكواليس لإفشال الأمر برمته".

وقال ماسك في الثامن من يوليو/تموز إنه سيتراجع عن إبرام الصفقة لأن تويتر انتهكت الاتفاق بحجب بيانات عن الحسابات المزيفة على منصة التواصل.

وقالت تويتر إن الحسابات المزيفة ما هي إلا إلهاء عن القضية الوحيدة المهمة، وهي بنود الاتفاق. في حين قال ماسك أيضاً إنه سيتخلى عن الصفقة لأن تويتر أقالت مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى إلى جانب ثلث فريق اكتساب المواهب، وهو تراجع من الشركة عن التزامها "الحفاظ على المكونات المادية لمنظومة الأعمال الحالية سليمة إلى حد بعيد".

ويقول خبراء قانون إنه لا يمكن أن يُطلب من ماسك إتمام الصفقة إذا فشل التمويل، بشرط ألا يكون هو السبب في ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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