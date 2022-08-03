سياسة
3 دقيقة قراءة
بعد أن استثنتها سابقاً.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على صديقة بوتين
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على لاعبة الجمباز الإيقاعي السابقة  ألينا كابيفا، التي ينفي الكرملين تورطها عاطفياً مع الرئيس فلاديمير بوتين، بتجميد أصولها في الولايات المتحدة، وحظر التعامل معها.
بعد أن استثنتها سابقاً.. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على صديقة بوتين
أُغلقت صحيفة "موسكو" التي ذكرت عام 2008، أن بوتين وكابيفا كانا متورطَيْن في علاقة عاطفية لأسباب غير واضحة / Reuters
3 أغسطس 2022

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ألينا كابيفا، التي يُزعَم أنها حبيبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضمن سلسلة عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على شخصيات عامة ورجال أعمال روس بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأصبح اسم ألينا كابيفا، البالغة من العمر 39 عاماً، ضمن آخر تحديث لقائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، إذ جُمّدت أصولها في الولايات المتحدة وكذلك حُظر على الأمريكيين التعامل معها.

وتأتي الخطوة بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إعلان البيت الأبيض أن كابيفا، لاعبة الجمباز الإيقاعي الشهيرة السابقة، أو أي شخص آخر ليسوا في مأمن من العقوبات الأمريكية، حتى بعد أن استبعدت كابيفا في اللحظة الأخيرة من جولة عقوبات سابقة في أبريل/نيسان.

وبالمثل فرضت المملكة المتحدة عقوبات مماثلة على كابيفا، والتي تشغل الآن منصب رئيس مجموعة نيو ميديا الروسية، أكبر شركة إعلامية خاصة في البلاد، في مايو/أيار.

وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية على شركاء وأحباء بوتين لمعاقبة الرئيس الروسي( 69 عاماً) على قراره شن هجوم عسكري على أوكرانيا في فبراير/شباط.

وتجنبت الولايات المتحدة مواجهة مباشرة مع روسيا بسبب الحرب، على الرغم من أنها قدمت مليارات الدولارات من الأسلحة والموارد أخرى لمساعدة أوكرانيا.

ونفى الكرملين دائماً أن يكون بوتين، المُطلِّق، متورطاً في علاقة عاطفية مع كابيفا، لكن تقارير صحفية مختلفة أشارت إلى أنها والدة بعض أبنائه على الأقل.

وأُغلقت صحيفة "موسكو" التي ذكرت عام 2008، أن بوتين وكابيفا كانا متورطَيْن في علاقة عاطفية، على الرغم من زواجه حينها، بعد فترة وجيزة من نشرها الخبر لأسباب غير واضحة.

وفازت كابيفا، وهي من أصول أوزبكية، بالميدالية الذهبية في أولمبياد 2004 في أثينا. وأمضت لاحقاً أكثر من ست سنوات نائبة وعضواً في حزب روسيا الموحدة، الذي ينتمي إليه بوتين، قبل أن تتولى منصب رئيس مجموعة نيو ميديا الروسية عام 2014، بخبرتها السابقة الوحيدة وهي استضافتها برنامجاً حوارياً تلفزيونياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us