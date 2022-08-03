أنهى وفد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الأربعاء عملية تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية "رازوني" المحملة بالحبوب لتتجه نحو لبنان.

وأفاد مراسل الأناضول بأن عملية تفتيش السفينة استغرقت ساعة ونصف.

وكان فريق التفتيش التابع لمركز التنسيق المشترك، توجه الأربعاء لمعاينة سفينة "رازوني" المحملة بالذرة والقادمة من ميناء أوديسا الأوكراني، في مضيق إسطنبول.

وفي هذا الإطار غادر الأعضاء الممثلون عن تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة صباح الأربعاء مركز التنسيق في إسطنبول، باتجاه السفينة الراسية في منطقة "روملي فنار"، شمالي مضيق إسطنبول.

ومن المقرر أن يفتش الأعضاء أول سفينة تغادر المواني الأوكرانية منذ بداية الحرب أواخر فبراير/شباط الماضي، وفق الأسس المتفق عليها في "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وأمس الاثنين أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أول سفينة محملة بالذرة غادرت ميناء أوديسا بموجب اتفاقية شحن الحبوب، متجهة إلى لبنان.

وفي 22 يوليو الماضي، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.