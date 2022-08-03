سياسة
2 دقيقة قراءة
إنهاء تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية المتجهة إلى لبنان في مضيق إسطنبول
أنهى وفد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الأربعاء عملية تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية "رازوني" المحملة بالحبوب لتتجه نحو لبنان.
إنهاء تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية المتجهة إلى لبنان في مضيق إسطنبول
سفينة "رازوني" المحملة بالذرة والقادمة من ميناء أوديسا الأوكراني / AA
3 أغسطس 2022

أنهى وفد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الأربعاء عملية تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية "رازوني" المحملة بالحبوب لتتجه نحو لبنان.

وأفاد مراسل الأناضول بأن عملية تفتيش السفينة استغرقت ساعة ونصف.

وكان فريق التفتيش التابع لمركز التنسيق المشترك، توجه الأربعاء لمعاينة سفينة "رازوني" المحملة بالذرة والقادمة من ميناء أوديسا الأوكراني، في مضيق إسطنبول.

وفي هذا الإطار غادر الأعضاء الممثلون عن تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة صباح الأربعاء مركز التنسيق في إسطنبول، باتجاه السفينة الراسية في منطقة "روملي فنار"، شمالي مضيق إسطنبول.

ومن المقرر أن يفتش الأعضاء أول سفينة تغادر المواني الأوكرانية منذ بداية الحرب أواخر فبراير/شباط الماضي، وفق الأسس المتفق عليها في "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وأمس الاثنين أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أول سفينة محملة بالذرة غادرت ميناء أوديسا بموجب اتفاقية شحن الحبوب، متجهة إلى لبنان.

وفي 22 يوليو الماضي، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us