سياسة
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شركة تركية تستعد لتوفير الكهرباء لأكثر من مليون أفغاني
يستعد أكثر من مليون مواطن أفغاني لاستقبال الكهرباء في منازلهم وأماكن عملهم، بعد بداية تشغيل محطة لتوليد الطاقة الكهرمائية في سد كاجاكي بولاية هلمند.
شركة تركية تستعد لتوفير الكهرباء لأكثر من مليون أفغاني
مشروع تركي يوفر الكهرباء لمليون أفغاني / AA
3 أغسطس 2022

يستعد أكثر من مليون مواطن أفغاني لاستقبال الكهرباء في منازلهم وأماكن عملهم، بعد بداية تشغيل محطة لتوليد الطاقة الكهرمائية في سد كاجاكي بولاية هلمند.

اكتمل تشييد المحطة الجديدة بالتعاون مع شركة "إنشاءات 77" التركية، وتعتبر الثانية من نوعها في المنطقة، وبفضلها رُفِعت الطاقة الإنتاجية في السد من 33 إلى 51.5 ميغاوات، بهدف 100 ميغاوات في المستقبل.

وتسعى الشركة التركية لتشغيل المحطة في السد الأفغاني لعشرين سنة مقبلة، على أن يستفيد من الطاقة الكهربائية المنتَجة مليون شخص من سكان المنطقة التي تنعدم فيها الكهرباء.

مياه وكهرباء

بجانب منازل المواطنين، يتيح المشروع التركي توصيل الطاقة لنحو 3 آلاف منشأة عمل صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى 200 منشأة كبيرة.

وتزامناً مع دخول محطة الطاقة الكهرومائية الخدمة، يعتزم المسؤولون إطلاق مشروع آخر لزيادة سعة تخزين المياه، ليضاف 12 متراً إلى إجمالي ارتفاع السد.

ويُتوقّع أن يسهم المشروع الإضافي في تعزيز إنتاجية المحطة للطاقة الكهربائية.

مشاركة واسعة

شارك في مراسم افتتاح مشروع المحطة السفير التركي في كابُل جهاد أرغيناي، ورئيس شركة "إنشاءات 77" سليمان جيليف، وممثلو المؤسسات التركية العاملة في أفغانستان.

وحظي الافتتاح بمشاركة واسعة من مسؤولي حكومة طالبان المؤقتة، في مقدمتهم وكلاء نائب رئيس الوزراء مولا عبد الغني برادر وعبد السلام حنفي ووكيل نائب وزير الخارجية شير محمد عباس ستاناكزاي.

وقال السفير التركي في كلمته، إن المشروع سيسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأوضح أن الشركات التركية لديها مشاريع استثمارية مختلفة في أفغانستان، مؤكداً سعيهم لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين لمستويات أعلى.

بدوره، قال رئيس شركة "إنشاءات 77" التركية إنهم يهدفون لتنفيذ مشاريع استثمار تعزز رفاه الشعب الأفغاني.

وأضاف أن هذه المشاريع الاستثمارية تقلص معدلات الهجرة الخارجية وتسهم في رفع المستوى المعيشي.

وزاد: "تشغيل المحطة الجديدة في السد يوفر طاقة كهربائية سهلة ورخيصة لسكان المنطقة".

بنية متضررة

من جانبه، قال وكيل نائب رئيس الوزراء في حكومة طالبان مولا عبد الغني برادر، إن البنية التحتية في البلاد تضررت كثيراً بسبسب النزاعات خلال العقدين الأخيرين.

وأضاف أن المشروع الذي أنجزته الشركة التركية في سد كاجاكي، يشكّل أهمية كبيرة للشعب الأفغاني.

وتابع: "سنشهد قريباً انطلاق مشاريع أخرى في مختلف المجالات".

وتعتمد أفغانستان في تأمين الطاقة الكهربائية على استيرادها من البلدان المجاورة.

ورغم ذلك تفتقد أقاليم البلاد الجنوبية الكهرباء، ويلجأ سكانها إلى الطاقة الشمسية في تأمين احتياجاتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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