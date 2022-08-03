سياسة
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جاوش أوغلو: هدفنا إنهاء الحرب ونأمل أن تزيد اتفاقية الحبوب فرص التوصل لحل
عبر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو عن أمل بلاده في أن تفتح اتفاقية شحن الحبوب، التي كانت تركيا طرفاً وسيطاً فيها، الباب للوصول إلى حل تفاوضي بين روسيا وأوكرانيا اللتين تحتدم الحرب بينهما منذ أشهر.
جاوش أوغلو: هدفنا إنهاء الحرب ونأمل أن تزيد اتفاقية الحبوب فرص التوصل لحل
جاوش أوغلو: هدفنا إنهاء الحرب ونأمل أن تزيد اتفاقية الحبوب فرص التوصل إلى حل / AA
3 أغسطس 2022

أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو عن أمله في أن تزيد اتفاقية شحن الحبوب من فرص التوصل إلى حل تفاوضي للأزمة الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال افتتاح اجتماع شراكة الحوار القطاعي بين تركيا ورابطة "آسيان" بنسخته الرابعة المنعقد في كمبوديا.

وأفاد جاوش أوغلو بأن الأمم المتحدة تتوقع أن تساعد الاتفاقية في استعادة الثقة في أسواق الغذاء العالمية وخفض الأسعار.

وأضاف: "نأمل في أن تزيد هذه الاتفاقية الأخيرة من فرص التوصل إلى حل تفاوضي، هدفنا هو إنهاء الحرب في أوكرانيا، ونشعر بدعم شركائنا في آسيان لجهودنا المبذولة نحو هذا الهدف".

والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أول سفينة محملة بالذرة غادرت ميناء أوديسا بموجب اتفاقية شحن الحبوب، متجهة إلى لبنان.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

وعلى صعيد آخر أشار جاوش أوغلو إلى أن العالم يمر بتغييرات بنيوية، لافتاً إلى أن الحروب التجارية وجائحة كورونا والحرب الأوكرانية غيّرت تماماً المشهد الدولي.

وتابع: ”خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 3.2%، فيما حذر البنك الدولي من زيادة مخاطر الركود التضخمي“.

وذكر أنه رغم ذلك إجرى صندوق النقد الدولي تعديلاً على توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال عام 2022 إلى 4%، مشيراً إلى أنه نما بنسبة 7.3% في الربع الأول من هذا العام.

ونوه إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رفعت توقعاتها لاقتصادات دول ”آسيان“ خلال عامي 2022 و2023 إلى 5.2%.

وأردف: ”آسيان التي تعد واحدة من قصص النجاح ومحركات النمو الرئيسية في القارة، ستغدو أكثر توافقاً مع أهدافها كلما تكيفت مع هذه المعايير الجديدة، وستلعب دوراً أكثر مركزية من خلال الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)“.

وأفاد بأن الشراكة المتزايدة بين تركيا و ”آسيان“ ستساعد الاقتصاد العالمي في هذه الأوقات الصعبة، لافتاً إلى أن هذا التعاون لا يتعلق فقط بالنمو، ولكنه سيحدث أيضاً فرقاً في الوصول إلى أسواق جديدة.

واستطرد: ”سلاسل التوريد تغيرت ونحن ندرك جيداً أهمية الروابط“.

ولفت إلى اجتماع وزراء خارجية ونقل تركيا وأذربيجان وكازاخستان الذي انعقد الشهر الفائت، مضيفاً بالقول: ”نعمل على زيادة روابط النقل والطاقة مع أشقائنا في آسيا الوسطى، نهدف معاً إلى توفير ممر نقل مستدام للسلع والطاقة“.

وأوضح أنه بفضل قرب تركيا من الأسواق الرئيسية واتحادها الجمركي مع الاتحاد الأوروبي يمكنها تقديم الكثير لـ”آسيان“.

وأضاف: ”شراكتنا مهمة أيضاً لمواجهة التحديات الجيوسياسية الجديدة“.

وفي إشارة إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الخامسة لتأسيس شراكة الحوار القطاعي بين تركيا و رابطة ”آسيان“، قال جاوش أوغلو "نحاول تعزيز شراكتنا مع آسيان من خلال استراتيجيتنا الجديدة في قارة آسيا“.

وتابع: ”أود أن أعبر عن دعم حكومة بلادنا لرابطة آسيان.. أعتقد أن الوقت قد حان لرفع مستوى تعاوننا إلى مستوى شركاء الحوار‘“.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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