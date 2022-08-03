سياسة
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بعد توقف لأشهر.. وفد إيراني يتجه إلى فيينا لاستكمال مباحثات الاتفاق النووي
أعلنت إيران إرسال وفد تفاوضي برئاسة علي باقري، إلى العاصمة النمساوية فيينا، لإحياء المباحثات بشأن الاتفاق النووي المعلقة منذ أشهر، بسبب اختلاف حول بعض النقاط، بين طهران وواشنطن.
بعد توقف لأشهر.. وفد إيراني يتجه إلى فيينا لاستكمال مباحثات الاتفاق النووي
وفد إيراني يتجه إلى فيينا لاستكمال مباحثات الاتفاق النووي / Reuters
3 أغسطس 2022

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، أن وفداً برئاسة كبير المفاوضين علي باقري، سيتوجه إلى فيينا خلال الساعات المقبلة من أجل استكمال المباحثات بشأن إحياء الاتفاق النووي، والمعلّقة منذ أشهر.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في بيان "في إطار سياسة رفع العقوبات الظالمة بحق بلادنا، سيتوجه الفريق التفاوضي للجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة علي باقري (...) إلى فيينا خلال ساعات".

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة وخمس دول أخرى منذ شهور، في العاصمة النمساوية فيينا حول صفقة لإعادة فرض قيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو/أيار 2018.

وتوقفت هذه المحادثات رسمياً منذ مارس/آذار الماضي، مع بقاء نقاط تباين بين طهران وواشنطن، على الرغم من تأكيد المعنيين تحقيق تقدّم لإحياء الاتفاق.

وتشمل الخلافات الرئيسية شطب المنظمات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب، وتقديم ضمانات بأن الإدارات الأمريكية المستقبلية لن تنسحب من الصفقة مرة أخرى.

وكانت قطر قد استضافت نهاية يونيو/حزيران محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة سعياً إلى ردم الهوة بينهما، لكن تلك المحادثات توقفت بعد يومين بدون تحقيق أي اختراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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