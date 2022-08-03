جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، الإشادة بجهود تركيا من أجل استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية إلى العالم، لتعزيز الأمن الغذائي.

وقال على تويتر: "نرحب بعبور أول سفينة حبوب أوكرانية البحر الأسود بأمان. ونُشيد بدور الأمم المتحدة وجهود تركيا لتوصيل الحبوب الأوكرانية إلى الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، عن اكتمال تفتيش سفينة شحن الحبوب الأوكرانية، التي انتقلت من ميناء "​أوديسا"​ الأوكراني سابقاً، لتكمل مسارها إلى لبنان".

وهي أول سفينة محملة بالذرة غادرت ميناء "أوديسا" بموجب اتفاقية شحن الحبوب بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركية أممية، متجهة إلى ​لبنان​.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، جرت في ​إسطنبول​ برعاية الرئيس التركي ​​رجب طيب أردوغان​​ والأمين العام للأمم المتحدة ​​أنطونيو غوتيريش​​، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا و​​الأمم المتحدة​​.