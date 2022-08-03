سياسة
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بلينكن: نشيد بجهود تركيا في استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية
بعد أن غادرت أولى سفن شحن الحبوب ميناء "أوديسا"، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تقديره الجهود التركية، بشأن استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي.
بلينكن: نشيد بجهود تركيا في استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية
بلينكن: نشيد بجهود تركيا في استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية / AA
3 أغسطس 2022

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، الإشادة بجهود تركيا من أجل استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية إلى العالم، لتعزيز الأمن الغذائي.

وقال على تويتر: "نرحب بعبور أول سفينة حبوب أوكرانية البحر الأسود بأمان. ونُشيد بدور الأمم المتحدة وجهود تركيا لتوصيل الحبوب الأوكرانية إلى الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، عن اكتمال تفتيش سفينة شحن الحبوب الأوكرانية، التي انتقلت من ميناء "​أوديسا"​ الأوكراني سابقاً، لتكمل مسارها إلى لبنان".

وهي أول سفينة محملة بالذرة غادرت ميناء "أوديسا" بموجب اتفاقية شحن الحبوب بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركية أممية، متجهة إلى ​لبنان​.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، جرت في ​إسطنبول​ برعاية الرئيس التركي ​​رجب طيب أردوغان​​ والأمين العام للأمم المتحدة ​​أنطونيو غوتيريش​​، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا و​​الأمم المتحدة​​.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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