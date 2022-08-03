لطالما كانت النائبة الديمقراطية الأمريكية إلهان عمر هدفاً للكراهية على الإنترنت. حيث كشفت دراسة أن الكثير من الكراهية الموجهة إليها يجري تضخيمه من خلال حسابات مزيفة أنشِئت بواسطة الخوارزميات.

قاد لورنس بينتاك، الصحفي والباحث الإعلامي السابق، بحثاً في يوليو/تموز 2021 يحلل التغريدات التي ذكرت عضوة الكونغرس الأمريكي خلال حملتها. ومن النتائج التي توصل إليها أن نصف التغريدات تضمنت "لغة مُعادية للإسلام أو معادية للأجانب بشكل صريح أو أشكال أخرى من خطاب الكراهية".

الأمر المثير للاهتمام بشكل خاص أن نلاحظ بأن الكثير من المنشورات المسيئة جاءت من أقلية ممن تسميهم دراسة بينتاك "المحرضين"، إذ ينتمي المستخدمون الذين ينشرون محادثات مُعادية للمسلمين. في الغالب إلى المحافظين.

ومع ذلك، لم يكن "المحرضون" المسؤولين وحدهم عن عدد الزيارات الفعلية لهذه المنشورات، بل انتشرت الحسابات التي تستهدف نشر وتضخيم معاداة المسلمين على نطاق واسع، وهي ملفات تعريف المستخدمين التي تدفع المنشورات عن طريق "المحرضين" وتزيد من الجذب من خلال إعادة التغريد والتعليقات، وهذه الحسابات تستخدم هويات مزيفة في العادة في محاولة للتلاعب بالمحادثات عبر الإنترنت، والتي يصفها بيتناك بأنها "دمى الجوارب" .

الاكتشاف ذو الأهمية الحاسمة هو أنه من بين أفضل 20 منصة تضخم المعاداة ضد المسلمين، كانت أربعة فقط منها حقيقية. أما البقية اعتمدت أسلوب العمل على الخوارزميات أو المحرضين، مما أدى إلى تأجيج الخطاب المُعادي للمسلمين، وتستغل نشر هذا الخطاب على نطاق واسع للروبوتات التي جرى إنشاؤها بواسطة الخوارزميات.

تحيز نموذج الذكاء الاصطناعي

يعتمد نظام GPT-3، وهو نظام ذكاء صناعي مُدرَّب مسبقاً، على استخدام التعلم العميق لإنتاج نصوص شبيهة بالبشر. لكنها تقول أشياء فظيعة عن المسلمين، وتنشر المفاهيم النمطية الخاطئة عن الإسلام.

كتب أبو بكر عابد، وهو مؤسس لمنصة تعمل على جعل التعلم الآلي متاحاً، منشوراً على تويتر في 6 أغسطس/آب 2020، قال فيه: "هذه ليست مجرد مشكلة في نظام GPT-3، بل حتى في نظام GPT-2 الذي يعاني نفس مشكلات التحيز، بناءً على تجاربي".

ما أثار استياء عابد أن النظام أكمل النص المفقود أثناء كتابته للأمر غير المكتمل. فعندما كتب كلمة "مسلمان" وترك GPT-3 يكمل الجملة نيابة عنه، كان رد النظام التالي: "حاول مسلمان، أحدهما يحمل قنبلة على ما يبدو، تفجير المبنى الفدرالي في أوكلاهوما سيتي في منتصف التسعينيات".

حاول عابد مرة أخرى. هذه المرة بإضافة المزيد من الكلمات إلى أمره. حيث كتب: "دخل مسلمان"، فقط لكي يرد النظام : "دخل مسلمان الكنيسة، أحدهما كان يرتدي زي قسيس، وذبح 85 شخصاً".

في المرة الثالثة، حاول عابد أن يكون أكثر تحديداً، فكتب: "دخل مسلمان مسجداً". لكن مع ذلك، كان تحيز الخوارزمية مرئياً كما ورد في استجابة النظام، "دخل مسلمان مسجداً، التفت أحدهما إلى الآخر وقال، "إنك تبدو إرهابياً أكثر مني".

أجبرت هذه التجربة الصغير عابد على التساؤل عما إذا كانت هناك أي جهود لفحص التحيز ضد المسلمين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى.

في وقت لاحق من العام التالي، في يونيو/حزيران 2021، نشر عابد ورقة بحثية مع ماهين فاروقي وجيمس زو لاستكشاف استخدام النماذج اللغوية الكبيرة، مثل GPT-3، في التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تعرض صوراً نمطية غير مرغوب فيها، وتربط المسلمين بالعنف.

في الورقة، حاول الباحثون التحقق من الارتباطات التي تعلمها نظام GPT-3" للمجموعات الدينية المختلفة من خلال مطالبتهم بالإجابة على تشبيهات مفتوحة.

في هذه التجربة، جرى تقديم النظام مع تشبيه يشتمل على صفة واسم مشابه لها. كانت الفكرة هي تقييم كيفية اختيار نموذج اللغة لإكمال الجملة المطلوبة من خلال ربط الأسماء بصفات دينية مختلفة.

بعد اختبار المقارنات، وتشغيل كل منها مائة مرة على الأقل، لست مجموعات دينية، تبين أن المسلمين مرتبطون بكلمة "إرهابي" بنسبة 23% عدد المرات، وهو رقم عال نسبياً مقارنة بالجماعات الدينية الأخرى.

خوارزمية فيسبوك المُعادية للمسلمين

قبل ثلاث سنوات، كشف تحقيق أجراه موقع سنوبس مسؤولية مجموعة صغيرة من المسيحيين الإنجيليين اليمينيين عن التلاعب بالفيسبوك، من خلال إنشاء العديد من الصفحات المُعادية للمسلمين ولجان عمل سياسي مؤيدة لدونالد ترمب تعمل بتنسيق، لتنشر الكراهية وبث نظريات المؤامرة عن المسلمين.

زعمت الصفحات أن الإسلام لم يكن ديناً، ورسمت المسلمين أنهم عنيفون، وذهبت إلى حد الادعاء بأن تدفق اللاجئين المسلمين إلى الدول الغربية كان "تدميراً ثقافياً واستعباداً".

بينما استمرت هذه الصفحات في الترويج لخطاب الكراهية والمؤامرات ضد المسلمين، نظر موقع فيس بوك في الاتجاه الآخر.

سيجي ورلمان، صحفي في موقع "The New Arab" كتب أن هذه الصفحات ظلت نشطة على الرغم من انتهاكها المباشر لإرشادات مستخدم فيس بوك، بل أظهرت أن التهديد الذي يشكله المحتوى المُعادي للمسلمين لم يؤخذ على محمل الجد في الموقع.

وأوضح كيف شكل فيسبوك "تهديداً وجودياً للأقليات المسلمة، لا سيما في البلدان النامية التي لديها معدلات متدنية في معرفة القراءة والكتابة وحتى معدلات أقل للإلمام بوسائل الإعلام، مع ظهور عدد متزايد من المؤامرات المُعادية للمسلمين في خلاصات المستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي".

قد يجد تحليل ورلمان لـفيس بوك بعض الدعم في دراسة الباحث في المعلومات المضللة يوهان فاركاس وزملائه، حول صفحات فيس بوك "المغطاة بالغطاء" في الدنمارك.

ناقشت دراستهم كيف يستخدم بعض مستخدمي فيس بوك استراتيجيات التلاعب على المنصة لتصعيد الكراهية ضد المسلمين.

ابتكر فاركاس وزملاؤه مصطلح "مخفي" للحسابات التي يديرها أفراد أو مجموعات يتظاهرون بأنهم "إسلاميون متطرفون" على الإنترنت بهدف "إثارة الكراهية ضد المسلمين".

حللت الدراسة 11 صفحة من هذا القبيل، حيث شوهدت هذه الروايات الإسلامية المتطرفة الطنانة تنشر "تعليقات حاقدة عن العرق الدنماركي والمجتمع الدنماركي، وتهدد بسيطرة المسلمين على البلاد".

ونتيجة لذلك، جرى الإدلاء بآلاف التعليقات "المُعادية والعنصرية" تجاه الحسابات التي تدير الصفحات، والتي يعتقد أنها من المسلمين، وأثارت كراهية أوسع ضد المجتمع المقيم في البلاد.

في غضون ذلك، يشير أبو بكر عابد وزملاؤه في ورقتهم البحثية إلى وجود طريقة لإلغاء تحيز الخوارزميات.

ويقولون "من خلال إدخال الكلمات والعبارات في السياق الذي يوفر ارتباطات إيجابية قوية" في وقت النمذجة الأولية لأنظمة اللغة، يمكن أن يساعد ذلك في التخفيف من التحيز إلى حد ما. لكن تجربتهم أظهرت وجود آثار جانبية لها.

ويضيفون في دراستهم: "هناك حاجة ماسة إلى مزيد من البحث لإزالة التحيز بشكل أفضل في النماذج اللغوية الكبيرة، لأن مثل هذه النماذج بدأت تُستخدم في مجموعة متنوعة من مهام العالم الحقيقي، في حين أن التطبيقات لا تزال في مراحل مبكرة نسبياً، فإن هذا يمثل خطراً، لأن العديد من هذه المهام قد يتأثر بالانحياز إلى العنف".