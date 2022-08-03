أصيب عدة أشخاص، الأربعاء، إثر انفجار وقع في محيط مصنع للمتفجرات العسكرية في مدينة برجيراك، جنوب غربي فرنسا.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن 7 أشخاص على الأقل أصيبوا ويتلقون العلاج، بينما تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن 8 مصابين بينهم إصابة واحدة خطيرة، حسبما نقل موقع "ميديافونير" المحلي.

وقال دارمانين إن المسؤولين المحليين أقاموا خلية أزمة في مكان قريب، مشيراً إلى أن خدمات الطوارئ في الموقع طلبت من الناس تجنب المنطقة.

ولم تكشف السلطات الفرنسية أي تفاصيل إضافية حول الانفجار، وقالت إنه انفجار "غير محدد المصدر"، حسب المصدر ذاته.

بدورها، أوضحت شرطة إقليم دوردوني (جنوب غرب) على تويتر أن انفجاراً تسبب في نشوب حريق وقع عند مصنع "يورينكو" بمدينة برجيراك.

وأشارت الشرطة إلى أنه جرى الدفع بعدد من وحدات الدفاع المدني وطائرات الهليكوبتر للتعامل مع الحادث.

يشار إلى أن شركة "يورينكو" تصنع متفجرات عسكرية وأخرى خاصة بالاستخدامات المدنية مثل الحفر والتعدين.