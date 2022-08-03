أعلنت السعودية، الأربعاء، أنها تدعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى منع إيران من حيازة سلاح نووي و"تهديد" المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والذي بدأ أعماله بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الاثنين، ويستمر حتى 26 أغسطس/آب الجاري.

وقال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز بن محمد الواصل إن "عدم امتثال إيران الكامل لالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكّل تهديداً لمنظومة عدم انتشار السلاح النووي".

وأضاف السفير السعودي في كلمته، أن الرياض "تدعم جميع الجهود الدولية الهادفة إلى منع إيران من حيازة السلاح النووي وتهديد المنطقة والعالم".

ولفت أيضاً إلى أن "استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمثّل عقبة أمام تحقيق عالمية تلك المعاهدة".

وتابع: "تؤكد بلادي أهمية التصدي لانتشار التسلح النووي في منطقة الشرق الأوسط وضرورة التعامل معه باعتباره يمثّل تهديداً للعالم بأسره".

ولم يصدر تعليق فوري من طهران حول هذه الاتهامات، إلا أنها عادةً ما تنفيها وتؤكد أن برنامجها النووي للاستخدام السلمي.

وتهدف المعاهدة المذكورة إلى تعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بهدف نزع السلاح النووي من كل أرجاء العالم.

ومنذ دخول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حيّز التنفيذ عام 1970، تُعقد كل 5 سنوات مؤتمرات لمراجعة تطبيقها.