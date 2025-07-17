تركيا
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فيدان يشارك في اجتماع موسّع حول قبرص تحت رعاية الأمم المتحدة
شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، في الاجتماع غير الرسمي الموسع بشأن قضية قبرص، الذي انعقد في مدينة نيويورك تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
فيدان يشارك في اجتماع موسّع حول قبرص تحت رعاية الأمم المتحدة
فيدان يشارك في اجتماع موسع حول قبرص تحت رعاية الأمم المتحدة / AA
17 يوليو 2025

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان مقتضب نشرته على منصة "إكس"، أن الوزير فيدان حضر الاجتماع الموسع حول قبرص، دون أن توضح مزيداً من التفاصيل بشأن مضمون اللقاء أو مجرياته.

وكانت مصادر دبلوماسية تركية أكدت للأناضول في وقت سابق، أن الاجتماع سيعقد بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب كل من رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، وزعيم إدارة جنوب قبرص اليونانية نيكوس خريستودوليديس.

كما حضر الاجتماع وزير الخارجية اليوناني يورغو غيرابتريتيس، ووزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا والأمريكتين وأقاليم ما وراء البحار ستيفن دوتي، في إطار متابعة الملف القبرصي الذي ظل عالقاً منذ عقود.

وتعاني جزيرة قبرص من انقسام فعلي منذ عام 1974، عندما نفذت اليونان انقلاباً عسكرياً بدعم من المجلس العسكري الحاكم في أثينا آنذاك، أعقبه تدخل عسكري تركي لحماية حقوق القبارصة الأتراك، ما أدى إلى تقسيم الجزيرة إلى شطرين؛ شمالي تركي وجنوبي يوناني.

وتؤكد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، أن الحل الأمثل هو الاعتراف بالمساواة السيادية بين الشطرين، ورفض العودة إلى المفاوضات حول نموذج الدولة الفيدرالية الذي فشل مراراً.

مصدر:AA
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