اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء شركات النفط والغاز بتحقيق أرباح "مفرطة" جراء أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا، واصفاً الأمر بأنه "غير أخلاقي".

وخلال إعلان نشر تقرير أممي حول عواقب الهجوم الروسي لأوكرانيا حض غوتيريش الحكومات على فرض ضرائب على أرباح شركات الطاقة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين: "من غير الأخلاقي أن تحقق شركات النفط والغاز أرباحاً قياسية من أزمة الطاقة هذه على حساب الشعوب والمجتمعات الأفقر وبكلفة هائلة على المناخ".

وأضاف: "أنا أحض الحكومات كلها على فرض ضرائب على هذه الأرباح المفرطة واستخدام الأموال لدعم الأشخاص الأضعف في هذه الأوقات الصعبة".

وتابع: "كما أحض الناس في كل مكان على بعث رسالة واضحة إلى قطاع صناعة الوقود الأحفوري ومموليه بأن هذا الجشع البشع يعاقب الأشخاص الأفقر والأضعف، بينما يدمر وطننا المشترك الوحيد كوكب الأرض".

ولفت غوتيريش إلى أن الارباح الإجمالية لشركات الطاقة الكبرى في الربع الأول من العام بلغت قرابة 100 مليار دولار.

ومع ارتفاع أسعار النفط والغاز سجلت شركات "بريتيش بتروليوم" و"إكسون موبيل" و"شيفرون" و"شل" أرباحاً هائلة في الربع الثاني.

وحذر الأمين العام من أنه من الآن حتى نهاية العام سيعاني 345 مليون شخص "انعدام الأمن الغذائي الحاد" أو سيكونون عرضة لـ"خطر انعدام الأمن الغذائي" في 82 دولة، بزيادة 47 مليون شخص بسبب تأثير الأزمة الأوكرانية.

وأشار غوتيريش إلى أن "دولاً نامية غارقة في الديون وغير قادرة على الحصول على تمويل وتكافح من أجل التعافي من جائحة كوفيد".

وأكد: "نحن نشهد بالفعل إشارات تحذيرية لموجة من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي لن يكون أي بلد بمنأى عنها".