سياسة
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مصرع عضوة الكونغرس واثنين من مساعديها بحادث سير
مكتب عضوة الكونغرس الأمريكي جاكي والورسكي وشرطة ولاية إنديانا يقولان إن والورسكي واثنين من مساعديها لقوا حتفهم الأربعاء عندما اصطدمت السيارة التي كانوا يستقلونها بسيارة انحرفت عن مسارها ودخلت الاتجاه المعاكس.
مصرع عضوة الكونغرس واثنين من مساعديها بحادث سير
النائبة الجمهورية والورسكي كانت عضوة في مجلس النواب الأمريكي عن الدائرة الثانية في ولاية إنديانا / Reuters
4 أغسطس 2022

لقيت النائبة بالكونغرس الأمريكي جاكي والورسكي واثنان من موظفيها حتفهم يوم الأربعاء، عندما اصطدمت السيارة التي كانوا يستقلونها بسيارة انحرفت عن مسارها، حسبما أفادت شرطة ولاية إنديانا ومكتب والورسكي.

وكانت النائبة الجمهورية والورسكي (58 عاماً) عضوة بمجلس النواب الأمريكي عن الدائرة الثانية في ولاية إنديانا، وكان من المعروف عنها سعيها المستمر للتعاون مع زملائها الديمقراطيين لخدمة مصالح أبناء دائرتها.

وكتب وزير النقل بيت بوتيجيج، وهو ديمقراطي، على تويتر: "على الرغم من أننا ننتمي إلى خلفيات سياسية مختلفة للغاية فإنها كانت دائماً على استعداد للتعاون ما دامت توجد أرضية مشتركة".

وقال مكتب مدير شرطة مقاطعة إلكارت إن النائبة كانت تسير على طريق إنديانا بعد ظهر اليوم الأربعاء مع مساعدتها إيما طومسون (28 عاماً) وأحد مديري دائرتها زاكري بوتس (27 عاماً).

وأضاف المكتب أن سائقة السيارة الأخرى لقيت حتفها في موقع الحادث بالقرب من بلدة ناباني بشمال إنديانا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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