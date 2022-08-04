لقيت النائبة بالكونغرس الأمريكي جاكي والورسكي واثنان من موظفيها حتفهم يوم الأربعاء، عندما اصطدمت السيارة التي كانوا يستقلونها بسيارة انحرفت عن مسارها، حسبما أفادت شرطة ولاية إنديانا ومكتب والورسكي.

وكانت النائبة الجمهورية والورسكي (58 عاماً) عضوة بمجلس النواب الأمريكي عن الدائرة الثانية في ولاية إنديانا، وكان من المعروف عنها سعيها المستمر للتعاون مع زملائها الديمقراطيين لخدمة مصالح أبناء دائرتها.

وكتب وزير النقل بيت بوتيجيج، وهو ديمقراطي، على تويتر: "على الرغم من أننا ننتمي إلى خلفيات سياسية مختلفة للغاية فإنها كانت دائماً على استعداد للتعاون ما دامت توجد أرضية مشتركة".

وقال مكتب مدير شرطة مقاطعة إلكارت إن النائبة كانت تسير على طريق إنديانا بعد ظهر اليوم الأربعاء مع مساعدتها إيما طومسون (28 عاماً) وأحد مديري دائرتها زاكري بوتس (27 عاماً).

وأضاف المكتب أن سائقة السيارة الأخرى لقيت حتفها في موقع الحادث بالقرب من بلدة ناباني بشمال إنديانا.