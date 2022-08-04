سياسة
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لجنة أممية تنتقد فرنسا بسبب منع امرأة وضع حجاب بإحدى المدارس
قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن فرنسا انتهكت معاهدة حقوقية دولية بمنعها امرأة وضع حجاب بإحدى المدارس، وأكدت أن تلك الخطوة خرقت "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
لجنة أممية تنتقد فرنسا بسبب منع امرأة وضع حجاب بإحدى المدارس
لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تصدر قراراً ينتقد فرنسا في قضية مرتبطة بوضع الحجاب في مدرسة عامة / AA
4 أغسطس 2022

قضت لجنة تابعة للأمم المتحدة بأن فرنسا انتهكت معاهدة حقوقية دولية عندما منعت امرأة وضع حجاب خلال مشاركتها بدورة تدريبية في إحدى المدارس.

وأوضحت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن تلك الخطوة خرقت "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وجاء قرار اللجنة عقب شكوى قدّمتها عام 2016 مواطنة فرنسية من مواليد 1977 لم يرغب محاميها في كشف اسمها.

وكانت هذه المرأة تشارك في دورة تدريبية مهنية للبالغين عام 2010، واجتازت مقابلة واختبار دخول.

لكن مدير مدرسة لانجفان والون الثانوية في الضواحي الجنوبية الشرقية لباريس رفض السماح لها بالدخول بسبب حظر وضع الرموز الدينية في المؤسسات التعليمية العامة.

وقالت اللجنة الأممية: "منعُها المشاركة في الدورة المهنية وهي تضع الحجاب يشكّل قيداً على حريتها الدينية بما يخالف المعاهدة".

وصدر القرار عن اللجنة في مارس/آذار، لكنه أرسل إلى محامي المرأة الأربعاء.

وقال محاميها سيفين غويز لوكالة الصحافة الفرنسية: "هذا قرار مهم يُظهِر أن فرنسا لديها عمل يجب تنفيذه في مجال حقوق الإنسان خصوصاً في ما يتعلّق بمسألة احترام الأقليات الدينية لا سيما الجالية المسلمة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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