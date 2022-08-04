سياسة
2 دقيقة قراءة
أكبر طبقة جليدية في العالم مهددة.. ماذا يجري بالقطب الجنوبي؟
حذّر بحث جديد من أن تغيّر دوران المياه في المحيط الجنوبي قد يُضرّ باستقرار الغطاء الجليدي الأكبر في العالم شرق القارة القطبية الجنوبية، ما قد يسبب حال ذوبانه ارتفاعاً كبيراً بمستوى سطح البحر.
أكبر طبقة جليدية في العالم مهددة.. ماذا يجري بالقطب الجنوبي؟
أكبر طبقة جليدية في العالم تقع في القطب الجنوبي ويبلغ حجمها مساحة الولايات المتحدة الأمريكية / Reuters
4 أغسطس 2022

أظهر بحث جديد نُشر الثلاثاء في مجلة "Nature Climate Change" أن تغيّر دوران المياه في المحيط الجنوبي قد يضرّ باستقرار الغطاء الجليدي الأكبر في العالم شرق القارة القطبية الجنوبية، وهو بحجم الولايات المتحدة.

وحسب البحث فإن "تغيّرات دوران المياه تحدث بسبب تحوّلات أنماط الرياح، وترتبط بعوامل من بينها تغيّر المناخ، بما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه وارتفاع مستوى سطح البحر ما يُسبب إتلافاً للحياة البحرية وتهديداً للمناطق الساحلية البشرية".

وتؤكد النتائج التي توصل إليها البحث الضرورة الملحّة للحدّ من الاحترار العالمي إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، لتجنب أكثر الأضرار المناخية الكارثية".

وتتكون الصفائح الجليدية من جليد تراكم من هطول الأمطار فوق سطح الأرض، حيث تمتد الصفائح من الأرض وتطفو على المحيط، وتُعرف باسم الجروف الجليدية.

وأشار البحث إلى أن الغطاء الجليدي غرب القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا" يذوب ويساهم في ارتفاع مستوى سطح البحر.

وركّز البحث على منطقة تُعرف باسم "حوض أورورا" تحت الجليد في المحيط الهندي، وهي تشكّل جزءاً من الغطاء الجليدي لشرق القارة القطبية.

ويقول العلماء حسب البحث إنه إذا ذاب هذا الحوض بالكامل، فإن مستوى سطح البحر العالمي سيرتفع بمقدار 5.1 متر.

وبعد فحص لـ90 عاماً من "الملاحظات الأوقيانوغرافية" قبالة "حوض أورورا" رصد العلماء ارتفاعاً واضحاً بدرجة حرارة المحيطات بمعدّل 2 إلى 3 درجات مئوية منذ النصف الأول من القرن العشرين. يعني أن اتجاه الاحترار تضاعف ثلاث مرات منذ تسعينيات القرن الماضي.

وخُتم البحث بتحذير من أن توقّع تفاقم حركة المياه الدافئة نحو شرق القارة القطبية الجنوبية خلال القرن الحادي والعشرين، وهو ما يُهدد استقرار الغطاء الجليدي، ما قد يسبب ارتفاعاً كبيراً بمستوى سطح البحر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us