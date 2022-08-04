سياسة
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بيلوسي ستزور الحدود بين الكوريتين وتتعهد بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية
اتفقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ونظيرها الكوري الجنوبي على العمل معاً لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.  كذلك قال مسؤول كوري جنوبي إن بيلوسي تخطط لزيارة المنطقة الأمنية قرب حدود بين الكوريتين في وقت لاحق الخميس.
بيلوسي ستزور الحدود بين الكوريتين وتتعهد بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية
وصلت بيلوسي إلى كوريا الجنوبية في وقت متأخر أمس الأربعاء بعد توقف قصير في تايوان / Reuters
4 أغسطس 2022

تعهدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ونظيرها الكوري الجنوبي الخميس بدعم الجهود المبذولة للحفاظ على قوة ردع قوية ضد كوريا الشمالية وتحقيق نزع سلاحها النووي.

وصدر بيان مشترك بعد اجتماع بيلوسي ورئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية كيم جين بيو في سول، أعربا فيه عن مخاوفهما من تطور التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وقال البيان: "أعرب الجانبان عن مخاوفهما بشأن الوضع المتردي للتهديد المتزايد من كوريا الشمالية".

وأضاف: "اتفقنا على دعم جهود الحكومتين لتحقيق نزع السلاح النووي الفعلي والسلام من خلال التعاون الدولي والحوار الدبلوماسي على أساس الردع القوي والموسع ضد الشمال".

وقالت بيلوسي أيضاً في مؤتمر صحفي مشترك إنها ناقشت مع كيم سبل تعزيز التعاون في قضايا الأمن الإقليمي والاقتصاد والمناخ.

ووصلت بيلوسي إلى كوريا الجنوبية في وقت متأخر الأربعاء بعد توقف قصير في تايوان، والتقت مسؤولي السفارة الأمريكية في سول في وقت سابق اليوم الخميس قبل محادثات مع كيم ومشرعين آخرين.

وقال مسؤول كوري جنوبي إن بيلوسي تخطط في وقت لاحق الخميس لزيارة المنطقة الأمنية المشتركة قرب الحدود شديدة التحصين بين الكوريتين التي تنفذ دوريات مشتركة بها قوة تابعة للأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية والجنوبية.

وستكون أعلى مسؤول أمريكي يزور المنطقة بعد الرئيس السابق دونالد ترمب الذي التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هناك عام 2019.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، وهو في إجازة مقررة هذا الأسبوع، إنه لن يجتمع ببيلوسي لكنه سيتحدث معها عبر الهاتف في وقت لاحق اليوم الخميس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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