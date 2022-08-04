انتقدت الخارجية التركية الخميس تصديق البرلمان اليوناني على قانون ينظم عمل الإفتاء في منطقة تراقيا الغربية التي تقطنها الأقلية التركية.

وأضافت في بيان لها أن هذه الخطوة تُعدّ انتهاكاً آخر لحقوق الأقلية التركية وحرياتها في تراقيا الغربية، مؤكدة ضمان الاتفاقيات الدولية لحقوق الأقلية التركية.

وأوضح البيان أن اليونان تعمل على السيطرة على تحويل دار الإفتاء إلى مؤسسة خاضعة لسيطرة الدولة، في خطوة تُعدّ انتهاكاً للاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية وحرياتها.

كما انتقد البيان إعداد اليونان القانون الخاص بالإفتاء من دون استشارة سكان تراقيا الغربية.

وشدد على أن البند الـ40 من معاهدة لوزان للسلام يمنح الأقلية التركية حق تأسيس مؤسساتها الدينية والتعليمية والاجتماعية والخيرية وإدارتها، مبيناً أن خطوات اليونان كهذه الأخيرة ليست إلا استمراراً لانتهاك التزاماتها.

وتقع تراقيا الغربية قرب الحدود مع تركيا، وهي موطن لأقلية تركية عريقة يبلغ عددها نحو 150 ألف نسمة.