سياسة
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أنقرة تنتقد إقرار اليونان "قانون الإفتاء" لمنطقة تراقيا الغربية
انتقدت الخارجية التركية تصديق البرلمان اليوناني على قانون ينظم عمل الإفتاء بمنطقة تراقيا الغربية التي تقطنها الأقلية التركية، وأكدت أن هذه الخطوة تُعدّ انتهاكاً آخر لحقوق الأقلية التركية وحرياتها هناك.
أنقرة تنتقد إقرار اليونان "قانون الإفتاء" لمنطقة تراقيا الغربية
الخارجية التركية: قانون تنظيم عمل الإفتاء يُعدّ انتهاكاً آخر لحقوق الأقلية التركية وحرياتها في تراقيا الغربية / AA
4 أغسطس 2022

انتقدت الخارجية التركية الخميس تصديق البرلمان اليوناني على قانون ينظم عمل الإفتاء في منطقة تراقيا الغربية التي تقطنها الأقلية التركية.

وأضافت في بيان لها أن هذه الخطوة تُعدّ انتهاكاً آخر لحقوق الأقلية التركية وحرياتها في تراقيا الغربية، مؤكدة ضمان الاتفاقيات الدولية لحقوق الأقلية التركية.

وأوضح البيان أن اليونان تعمل على السيطرة على تحويل دار الإفتاء إلى مؤسسة خاضعة لسيطرة الدولة، في خطوة تُعدّ انتهاكاً للاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية وحرياتها.

كما انتقد البيان إعداد اليونان القانون الخاص بالإفتاء من دون استشارة سكان تراقيا الغربية.

وشدد على أن البند الـ40 من معاهدة لوزان للسلام يمنح الأقلية التركية حق تأسيس مؤسساتها الدينية والتعليمية والاجتماعية والخيرية وإدارتها، مبيناً أن خطوات اليونان كهذه الأخيرة ليست إلا استمراراً لانتهاك التزاماتها.

وتقع تراقيا الغربية قرب الحدود مع تركيا، وهي موطن لأقلية تركية عريقة يبلغ عددها نحو 150 ألف نسمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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