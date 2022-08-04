قالت قيادة منطقة العمليات الشرقية في الجيش الصيني إنها استكملت عدة عمليات إطلاق لصواريخ تقليدية في المياه قبالة الساحل الشرقي لتايوان اليوم الخميس في إطار تدريبات مقررة.

وبدأت الصين تدريباتها العسكرية حول تايوان الخميس حسبما أعلنت القناة التليفزيونية الصينية الحكومية (CCTV)، في أكبر مناورة تنظّم على الإطلاق في محيط الجزيرة التي تطالب بها بكين.

وقال متحدث باسم القيادة في بيان إنه جرى رفع الضوابط ذات الصلة على المجالين البحري والجوي بعد اكتمال عمليات الإطلاق.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية إطلاق الصين صاروخين باتجاه جزر "ماتسو" التايوانية.

وذكرت الوزارة في بيان أن الصاروخين أُطلقا نحو الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (06:00 ت.غ.)، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

وأدانت الوزارة إطلاق الصواريخ، مؤكدة أن ذلك "يزعزع أمن المنطقة".

وصباح اليوم بدأ الجيش الصيني مناورات وتدريبات عسكرية باستخدام الذخيرة الحية في المياه والمجال الجوي حول تايوان، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.

في غضون ذلك أكدت القوات المسلحة التايوانية أنها "تستعد للحرب من دون السعي إليها".

فيما قال الحزب الديمقراطي التقدمي‭ ‬الحاكم في تايوان إن التدريبات العسكرية الصينية تثير التوتر في المنطقة ووصفها بأنها غير مشروعة.