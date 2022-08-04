سياسة
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حريق كبير بغابة في برلين بعد انفجار مستودع للذخيرة تابع للشرطة
أعلنت إدارة الإطفاء الألمانية اندلع حريق في غابة غرونيفالد صباح الخميس في العاصمة الألمانية برلين، إثر انفجار مستودع ذخيرة ومتفجرات تابع للشرطة. ويقول فريق الإطفاء إن"الحريق امتد على مساحة 15 ألف متر مربع".
حريق كبير بغابة في برلين بعد انفجار مستودع للذخيرة تابع للشرطة
تعذر على عناصر الإطفاء التدخل على الفور بسبب خطر حدوث انفجار / Twitter
4 أغسطس 2022

اندلع حريق غابات كبير صباح الخميس في برلين إثر انفجار في مستودع ذخيرة للشرطة حسبما أعلنت إدارة الأطفاء، مؤكدة أن عناصرها يكافحون للسيطرة على الوضع.

وأكدت فرق الإطفاء أن "غابة غرونيفالد تشهد حريقاً" في غرب المدينة و"هناك انفجارات"، وأضافت أن "الحريق امتد على مساحة 15 ألف متر مربع، أولاً في موقع لتخزين ذخيرة ومتفجرات للشرطة ونزع فتيلها، ثم في الغابة المحيطة".

وصرح متحدث لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الوضع غير واضح والنيران مستمرة في الانتشار في الغابة بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

وتَعذَّر على عناصر الإطفاء التدخل على الفور بسبب خطر حدوث انفجار.

وقد تمركزوا في محيط يبعد كيلومتراً واحداً عن مستودع الذخيرة حيث دوت انفجارات عدة.

وتشهد منطقة برلين جفافاً شديداً.

وأتى حريق غابات كبير في يوليو/تموز على أكثر من 850 هكتاراً في جنوب براندنبورغ المنطقة المحيطة بالعاصمة.

وإلى الجنوب، ما زال عناصر الإنقاذ يكافحون حريقا في محمية "سويسرا البوهيمية" بدأ في تشيكيا قبل أن يمتدّ إلى ألمانيا.

وتطال موجة حر جديدة ألمانيا مثل بقية أوروبا.

ويعاني جزء كبير من البلاد جفافاً شديداً أو استثنائياً، بما في ذلك برلين، حسب معهد للأبحاث البيئية.

ويقول العلماء إن موجات الحر المتكررة تشكّل دليلاً واضحاً على ظاهرة الاحترار المناخي، معتبرين أن من المتوقع أن تتزايد هذه الموجات وتطول وتشتد.

ويسبّب ارتفاع درجات الحرارة وكثرة موجات الحر والجفاف ظروفاً مؤاتية لاندلاع حرائق الغابات أو الأحراج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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