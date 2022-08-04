سياسة
3 دقيقة قراءة
عروض فريدة وآليون من المستقبل.. تعرف متحف مدينة الروبوتات في إسطنبول
تعج إسطنبول المدينة الساحرة بشتى المتاحف التي تقدم مزيجاً فريداً بين الأصالة والتاريخ من جانب والحداثة والمعاصرة من جانب آخر، من هذه الصور الفريدة متحف مدينة الروبوتات في إسطنبول الذي يضم نماذج متعددة لآخر ما توصل إليه عالم الروبوت.
عروض فريدة وآليون من المستقبل.. تعرف متحف مدينة الروبوتات في إسطنبول
عروض فريدة وآليون من المستقبل.. تَعرَّف متحف مدينة الروبوتات في إسطنبول
4 أغسطس 2022

تعج إسطنبول المدينة الساحرة بشتى المتاحف التي تقدم مزيجاً فريداً بين الأصالة والتاريخ من جانب والحداثة والمعاصرة من جانب آخر، ومن هذه الصور الفريدة متحف مدينة الروبوتات في إسطنبول الذي يضمّ نماذج متعددة لآخر ما توصل إليه عالم الروبوت.

في القسم الآسيوي من المدينة، متوسطاً الطرق والمراكز التجارية وخطوط المواصلات يقع متحف مدينة الروبوتات في إسطنبول، وبسعر زيارة لا يتجاوز بضعة دولارات يتيح لزواره ساعتين يمكنهم فيهما مشاهدة أربعة عروض مميزة والتصوير الإلكتروني بتقنية ثلاثية الأبعاد، وأيضاً التقاط صور شخصية في الأفلام بتقنيات تنتمي إلى عالم هوليوود.

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تشمل الزيارة معرضاً فنياً رقمياً كما يتاح فيها التفاعل مع جميع الروبوتات والتقنيات التفاعلية ومناطق الواقع الافتراضي.

ويمكن لمن يريد الاشتراك في ورشة عمل لتجميع الروبوت، ورسم صورة فضائية، وتكوين بالونات متوهجة قادمة من المستقبل، والنحت بالشمع وحتى استخدام أقلام ثلاثية الأبعاد لرسم ما يجول بخاطرك.

يقدم المتحف أربعة عروض كل نصف ساعة، تشمل روبوتات راقصة تؤدي بعض الحركات البهلوانية المرحة، وأيضاً الروبوت الذي يلعب دور الكلب الأليف والروبوت "كوزموبوت" الذي يعد بنك معلومات في صورة ممثل يستطيع محاورتك والإجابة عن جميع أسئلتك.

ويضم المتحف أحدث طرز الروبوتات، فيقدم الروبوت اليابانى الشهير "فلفل" الذي كان يستقبل المسافرين بالرقص في مطار طوكيو. ويقدم المتحف أيضاً الروبوت المساعد المنزلي الذي يؤدي المهام المنزلية مثل تنظيف النوافذ والمرايا، والمساعدة على تجهيز الوجبات اللذيذة عبر تقديم طرق إعدادها وتقديمها على مائدة الطعام وأيضاً تشغيل الموسيقى وقت الأكل.

وتُعرَض في المتحف صور بتقنية الهولوغرام بلا حاجة إلى نظارة مخصصة، فتُعرض الصور محلّقة في الهواء باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي، كما يمكن للروبوت "جيب مولتيبوت" رسم صور "بورتريه" للزائرين بمعاونتهم وأن يجعلها تحلّق أمام الناظرين بعد تثليث أبعادها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us