سياسة
2 دقيقة قراءة
أبرزها سوريا واتفاقية الحبوب.. أردوغان يزور روسيا الجمعة لبحث ملفات عدة
يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة رسمية إلى روسيا غداً الجمعة، تلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك لبحث عدد من الملفات المهمة بين البلدين من بينها العملية العسكرية شمال سوريا وملفات الممر الآمن للحبوب والحرب في أوكرانيا.
أبرزها سوريا واتفاقية الحبوب.. أردوغان يزور روسيا الجمعة لبحث ملفات عدة
أردوغان يزور روسيا الجمعة لبحث ملفات عدة / AA
5 أغسطس 2022

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة رسمية إلى روسيا غداً الجمعة، تلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الخميس، بأن أردوغان سيلتقي بوتين في مدينة سوتشي لبحث العلاقات الثنائية، في زيارة تستمر ليوم واحد.

وأضاف أنه خلال اللقاء سيجري تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.

وسيلتقي الزعيمان وجهاً لوجه للمرة الثانية خلال 17 يوماً بعد الاجتماع في طهران، إذ من المتوقع أن يكون البند الذي يحظى بالأولوية على جدول الأعمال في الاجتماع هو العملية العسكرية التي تخطط تركيا لإجرائها في شمال سوريا.

وسيذكر الرئيس أردوغان خلال الاجتماع باتفاقية النقاط العشر الموقعة مع روسيا في عام 2019، وسيطلب من روسيا الوفاء بمسؤولياتها في هذا الصدد.

كما سيجري تقييم الخطوات التي يجب اتخاذها فيما يتعلق بممر الحبوب الذي جرى إنشاؤه بعد الاتفاقية الموقعة بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركية وأممية.

كما ستكون الحرب الروسية الأوكرانية على جدول أعمال الزعيمين وسيعبر أردوغان عن استعداد تركيا للقيام بدورها من أجل إنهاء الحرب وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

كما سيجري استعراض العلاقات بين البلدين وقضايا التعاون، بخاصة في مجالات الطاقة والدفاع وتقييم العلاقات الاقتصادية بما يتماشى مع هدف حجم التجارة المشترك المحدد مسبقاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us