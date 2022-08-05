يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة رسمية إلى روسيا غداً الجمعة، تلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الخميس، بأن أردوغان سيلتقي بوتين في مدينة سوتشي لبحث العلاقات الثنائية، في زيارة تستمر ليوم واحد.

وأضاف أنه خلال اللقاء سيجري تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.

وسيلتقي الزعيمان وجهاً لوجه للمرة الثانية خلال 17 يوماً بعد الاجتماع في طهران، إذ من المتوقع أن يكون البند الذي يحظى بالأولوية على جدول الأعمال في الاجتماع هو العملية العسكرية التي تخطط تركيا لإجرائها في شمال سوريا.

وسيذكر الرئيس أردوغان خلال الاجتماع باتفاقية النقاط العشر الموقعة مع روسيا في عام 2019، وسيطلب من روسيا الوفاء بمسؤولياتها في هذا الصدد.

كما سيجري تقييم الخطوات التي يجب اتخاذها فيما يتعلق بممر الحبوب الذي جرى إنشاؤه بعد الاتفاقية الموقعة بين روسيا وأوكرانيا برعاية تركية وأممية.

كما ستكون الحرب الروسية الأوكرانية على جدول أعمال الزعيمين وسيعبر أردوغان عن استعداد تركيا للقيام بدورها من أجل إنهاء الحرب وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

كما سيجري استعراض العلاقات بين البلدين وقضايا التعاون، بخاصة في مجالات الطاقة والدفاع وتقييم العلاقات الاقتصادية بما يتماشى مع هدف حجم التجارة المشترك المحدد مسبقاً.