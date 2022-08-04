سياسة
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بختام جولتها الآسيوية.. بيلوسي تصل إلى اليابان بالتزامن مع "صواريخ صينية"
وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في ختام جولتها الآسيوية، اليوم الخميس، إلى اليابان. وتزامن ذلك مع شن الصين هجوماً صاروخياً هو الأول من نوعه على مياه اليابان الاقتصادية.
بختام جولتها الآسيوية.. بيلوسي تصل إلى اليابان بالتزامن مع "صواريخ صينية"
في ختام جولتها الآسيوية بيلوسي تصل إلى اليابان والصين ترد بهجوم صاروخي / Reuters
4 أغسطس 2022

هبطت الطائرة التي تقلّ رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الخميس، في اليابان، آخر محطة في جولتها الآسيوية، بعد زيارة إلى تايوان أثارت غضب الصين.

وهبطت الطائرة في قاعدة يوكوتا الجوية في طوكيو، حيث وصلت بيلوسي من كوريا الجنوبية بعد أن أصبحت هذا الأسبوع أكبر مسؤولة أمريكية تزور تايوان منذ 25 عاماً.

وكانت الصين قد اعتبرت أن جولة بيلوسي الآسيوية بمثابة الاستفزاز لها.

فيما قال الجيش الصيني إنه في "حالة تأهب قصوى" و"سيشن سلسلة من العمليات العسكرية المستهدفة" رداً على الزيارة.

وعلى صعيد متصل، قالت الحكومة اليابانية، الخميس، إن 5 صواريخ باليستية أطلقها الجيش الصيني سقطت في مياه بلادها الإقليمية.

ونقلت وكالة "كيودو" المحلية عن وزير الدفاع نوبو كيشي، قوله إنها "المرة الأولى" التي تسقط فيها صواريخ باليستية تابعة للجيش الصيني في المياه الاقتصادية لليابان.

وأضاف كيشي أن "هذه مسألة خطيرة تتعلق بالأمن القومي لبلدنا وسلامة الشعب".

وأوضح أن طوكيو قدمت احتجاجاً دبلوماسياً للحكومة الصينية، على خلفية الحادث.

وحتى الساعة 12:30 (ت.غ)، لم تعلق السلطات الصينية على تصريحات وزير الدفاع الياباني.

وصباح اليوم، بدأ الجيش الصيني مناورات وتدريبات عسكرية باستخدام الذخيرة الحية في المياه والمجال الجوي حول تايوان، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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