شب حريق ضخم في واحدة من أكبر غابات برلين صباح اليوم الخميس، بسبب عدة انفجارات في مكب للذخيرة داخل الغابة، وذلك في يوم يُتوقع أن يكون أحد أكثر أيام العام حرارة بالبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية (د.ب.أ.) أن ما يزيد على مئة عنصر من عناصر الإطفاء يكافحون الحريق في غابة "غرونيفالد" الواقعة غربي مدينة برلين، مبينة أن الحريق ينتشر بسرعة، وأمكن سماع دوي انفجارات ضخمة من الموقع الذي تخزن فيه ذخيرة قديمة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى ألعاب نارية، وذخائر ، كما تُجرَى فيه عمليات تفجير ذخيرة تحت السيطرة.

قال توماس كيرشتاين، المسؤول بإدارة الإطفاء في برلين، للصحفيين إن "الوضع خطير.. الحريق ليس تحت السيطرة، الغابة تحترق دون سيطرة"، مشيراً إلى أن "سبب الانفجارات الأولى في مستودع الذخيرة في ساعة مبكرة من صباح الخميس لم يتضح بعد".

وحسب الوكالة فإنه جرى إنشاء الموقع عام 1950، وقبل انفجارات اليوم، جرى تخزين نحو خمسة وعشرين طناً من الألعاب النارية وذخيرة الحرب العالمية الثانية وغيرها من الذخائر المتفجرة هناك.

ويشهد الموقع تنفيذ تفجيرات تحت السيطرة مرتين كل عام يستمر كل منها لعدة أيام.

يشار إلى أنه يجري تخزين مواد متفجرة بهذا الموقع ويُبطَل مفعولها من جانب مركز إبطال مفعول القنابل التابع لشرطة برلين. وقال المتحدث إن الجفاف بالغابة ومواد الذخيرة التي لا تزال مخزنة بالموقع تمثل تحدياً كبيراً.

ويعاني جزء كبير من البلاد من جفاف "شديد" أو "استثنائي" بما في ذلك برلين، حسب معهد للأبحاث البيئية. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس ستكون بين 34 و38 مئوية.

ويقول العلماء إن موجات الحر المتكررة تشكل دليلاً واضحاً على ظاهرة الاحترار المناخي، معتبرين أنه من المتوقع أن تتزايد هذه الموجات وتطول وتشتد.