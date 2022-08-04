سياسة
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ركل بطنها وحاول نزع حجابها.. رجل يعتدي عنصرياً على مُحجّبة حامل في ألمانيا
هوجمت سيدة محجّبة حامل واعتدي عليها عنصرياً من قبل رجل على متن حافلة في برلين، إذ قالت السيدة البالغة من العمر 27 عاماً إن المشتبه به ركلها في بطنها وحاول نزع حجابها.
ركل بطنها وحاول نزع حجابها.. رجل يعتدي عنصرياً على مُحجّبة حامل في ألمانيا
رجل يعتدي عنصرياً على مُحجّبة حامل في ألمانيا / DPA
4 أغسطس 2022

تعرّضت سيدة محجّبة حامل لما يعتقد أنه اعتداء عنصري على متن حافلة في العاصمة الألمانية برلين، حسب ما قالت الشرطة، فيما يُعتقد أن المشتبه به البالغ من العمر 20 عاماً تهجّم على السيدة لفظياً وجسدياً، وفق ما نقله موقع TRT Deutsch.

وقالت السيدة المُعتدى عليها إنها كانت تتحدث على الهاتف باللغة العربية، لتتفاجأ بالمشبه به يهاجمها ويهينها باستخدام ألفاظ عنصرية، ثم يلاحقها إلى الطابق السفلي من الحافلة ذات الطابقين.

وأضافت السيدة البالغة من العمر 27 عاماً أن المشتبه به أمسك برأسها ولكمها في كتفها وركلها في بطنها، وحاول مراراً نزع حجابها، قبل تدخل عدد من ركاب الحافلة.

وحسب TRT Deutsch، فإن الشرطة قالت إنها عثرت على مخدرات مع المشتبه به، الذي نُقل لاحقاً إلى جناح الأمراض النفسية في المستشفى، فيما نُقلت السيّدة الحامل إلى المستشفى كإجراء احترازي بعد الحادث.

مصدر:TRT عربي
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