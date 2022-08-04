تعرّضت سيدة محجّبة حامل لما يعتقد أنه اعتداء عنصري على متن حافلة في العاصمة الألمانية برلين، حسب ما قالت الشرطة، فيما يُعتقد أن المشتبه به البالغ من العمر 20 عاماً تهجّم على السيدة لفظياً وجسدياً، وفق ما نقله موقع TRT Deutsch.

وقالت السيدة المُعتدى عليها إنها كانت تتحدث على الهاتف باللغة العربية، لتتفاجأ بالمشبه به يهاجمها ويهينها باستخدام ألفاظ عنصرية، ثم يلاحقها إلى الطابق السفلي من الحافلة ذات الطابقين.

وأضافت السيدة البالغة من العمر 27 عاماً أن المشتبه به أمسك برأسها ولكمها في كتفها وركلها في بطنها، وحاول مراراً نزع حجابها، قبل تدخل عدد من ركاب الحافلة.

وحسب TRT Deutsch، فإن الشرطة قالت إنها عثرت على مخدرات مع المشتبه به، الذي نُقل لاحقاً إلى جناح الأمراض النفسية في المستشفى، فيما نُقلت السيّدة الحامل إلى المستشفى كإجراء احترازي بعد الحادث.