سياسة
3 دقيقة قراءة
عقب زيارة بيلوسي.. تحشيد عسكري في تايوان والناتو يدعو إلى التهدئة
بدأ الجيش الصيني تدريبات عسكرية، الخميس، باستخدام الذخيرة الحية في المياه والمجال الجوي حول تايوان، في حين دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الصين لعدم المبالغة في رد فعلها حيال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.
عقب زيارة بيلوسي.. تحشيد عسكري في تايوان والناتو يدعو إلى التهدئة
  عقب زيارة بيلوسي.. تحشيد عسكري في تايوان والناتو يدعو إلى التهدئة   / AFP
4 أغسطس 2022

أطلقت الصين صواريخ متعددة بالقرب من تايوان اليوم الخميس في أكبر مناورات عسكرية تجريها إلى الآن في مضيق تايوان، وذلك بعد يوم من زيارة بيلوسي.

وفي رد على التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة، قالت الرئيسة التايوانية تساي إينج-وين، إن تايوان لن تشعل صراعات لكنها ستدافع بقوة عن سيادتها وأمنها القومي.

بدورها، قالت وزارة الدفاع التايوانية إن الجزيرة سارعت بإرسال طائرات مقاتلة لتحذير طائرات صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التابعة لها.

وأفاد بيان للوزارة بأن جميع الطائرات الصينية المقاتلة البالغ عددها 22 عبرت الخط الفاصل الذي يقسم مضيق تايوان.

في السياق، رجّحت وزارة الدفاع اليابانية أن تكون أربعة من الخمسة صواريخ البالستية الصينية، التي يبدو أنها سقطت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، قد حلّقت "فوق جزيرة تايوان الرئيسية".

وكان وزير الدفاع الياباني نوبوو كيشي قد لفت في وقت سابق إلى أن بلاده "تقدّمت باحتجاج إلى الصين عبر قنوات دبلوماسية"، واصفاً الأمر بأنه "مشكلة خطيرة تؤثر على أمننا القومي وسلامة مواطنينا".

على صعيد متصل، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إنه يجب على الصين أن لا تبالغ في رد فعلها حيال زيارة بيلوسي لتايوان.

وأضاف ستولتنبرغ لرويترز "ليس في زيارة نانسي بيلوسي ما يدعو الصين إلى المبالغة في رد فعلها أو تهديد تايوان أو استخدام لغة التهديدات".

وقال ستولتنبرغ "أجرى مسؤولون كبار من الولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي زيارات إلى تايوان بانتظام على مر السنين، ولذلك فإن هذا (زيارة بيلوسي) ليس مبرراً لأن تبالغ الصين في رد فعلها".

وأطلقت الصين صواريخ متعددة بالقرب من تايوان اليوم الخميس في أكبر مناورات عسكرية تجريها إلى الآن في مضيق تايوان، وذلك بعد يوم من زيارة بيلوسي.

والثلاثاء، أعلن الجيش الصيني أنه سيجري مناورات عسكرية وتدريبات على الذخيرة الحية لمدة 4 أيام في 6 مناطق محيطة بتايوان بدءاً من اليوم الخميس، رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

ولسنوات عديدة، كانت تايبيه الممثل الرسمي للصين، إلى أن تحولت الأمم المتحدة إلى بكين عام 1971 وحذت حذوها دول ومنظمات دولية أخرى.

ودبلوماسياً، تعترف الولايات المتحدة بسلطة الصين على تايوان، لكن بكين تستاء من العلاقات الوثيقة بين واشنطن والجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.

وتستخدم تايوان عَلَمها الخاص وعملتها المحلية، إلا أن الأمم المتحدة لا تعترف بها دولة مستقلة، فيما تهدد بكين باستخدام القوة إذا ما أعلنت تايبيه الاستقلال أو حصل تدخل عسكري خارجي لصالحها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us