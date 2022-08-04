سياسة
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في الذكرى الثانية لانفجاره.. انهيار أجزاء من صوامع القمح في مرفأ بيروت
سقطت، اليوم الخميس، أجزاء إضافية من صوامع القمح المتضررة من انفجار مرفأ بيروت، وذلك جرّاء حرائق نتجت في الفترة الأخيرة عن تخمير الحبوب في المنطقة وتفاعل الغازات الناشئة عن ذلك.
في الذكرى الثانية لانفجاره.. انهيار أجزاء من صوامع القمح في مرفأ بيروت
في الذكرى الثانية لانفجاره.. انهيار صوامع القمح في مرفأ بيروت / وسائل التواصل
4 أغسطس 2022

انهارت أجزاء إضافية من صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس، بالتزامن مع الذكرى الثانية لانفجاره التي توافق اليوم.

وسقطت 4 صوامع قمح من الجهة الشمالية في المرفأ، حيث غطى الغبار المكان بعد انهيار أجزاء ضخمة من الصوامع المتضررة بفعل الانفجار الذي وقع بجوارها قبل عامين.

وكانت أجزاء كبيرة من الصوامع قد دُمّرت بسبب انفجار المرفأ في 4 أغسطس/آب 2020، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وخلّف نحو 7 آلاف مصاب.

كما ألحق الانفجار أضراراً متفاوتة بين الدمار التام والجزئي، بحوالي 50 ألف وحدة سكنية، حيث قُدرت الخسائر المادية بقرابة 15 مليار دولار.

والأحد الماضي، انهارت أجزاء من صوامع القمح، متأثرةً بالأضرار الجسيمة التي لحقت بها، والتي تضاعفت جرّاء حرائق متلاحقة نتجت في الفترة الأخيرة عن تخمير الحبوب في المنطقة وتفاعل الغازات الناشئة عن ذلك.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، حذّرت وزارتا البيئة والصحة، من احتمال انهيار أجزاء من صوامع القمح نتيجة الحرائق المندلعة فيها مطلع الشهر نفسه.

وفشلت جميع محاولات سحب الحبوب المخزّنة في بعض جيوب الصوامع، بسبب التصدّع الذي طالها بشكل يمثل خطورة على سلامة أي عملية تدخّل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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