انهارت أجزاء إضافية من صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس، بالتزامن مع الذكرى الثانية لانفجاره التي توافق اليوم.

وسقطت 4 صوامع قمح من الجهة الشمالية في المرفأ، حيث غطى الغبار المكان بعد انهيار أجزاء ضخمة من الصوامع المتضررة بفعل الانفجار الذي وقع بجوارها قبل عامين.

وكانت أجزاء كبيرة من الصوامع قد دُمّرت بسبب انفجار المرفأ في 4 أغسطس/آب 2020، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وخلّف نحو 7 آلاف مصاب.

كما ألحق الانفجار أضراراً متفاوتة بين الدمار التام والجزئي، بحوالي 50 ألف وحدة سكنية، حيث قُدرت الخسائر المادية بقرابة 15 مليار دولار.

والأحد الماضي، انهارت أجزاء من صوامع القمح، متأثرةً بالأضرار الجسيمة التي لحقت بها، والتي تضاعفت جرّاء حرائق متلاحقة نتجت في الفترة الأخيرة عن تخمير الحبوب في المنطقة وتفاعل الغازات الناشئة عن ذلك.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، حذّرت وزارتا البيئة والصحة، من احتمال انهيار أجزاء من صوامع القمح نتيجة الحرائق المندلعة فيها مطلع الشهر نفسه.

وفشلت جميع محاولات سحب الحبوب المخزّنة في بعض جيوب الصوامع، بسبب التصدّع الذي طالها بشكل يمثل خطورة على سلامة أي عملية تدخّل.