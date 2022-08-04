سياسة
2 دقيقة قراءة
اتهامات لإيران بهجوم إلكتروني في ألبانيا وشركة أمريكية تكشف التفاصيل
اتهمت شركة أمريكية قراصنة موالين لإيران بالوقوف وراء هجوم إلكتروني استهدف منع جماعة معارضة إيرانية في ألبانيا من عقد مؤتمر لها، حيث أسفر الهجوم عن إغلاق العديد من الخدمات والمواقع الرقمية الخاصة بالحكومة الألبانية منتصف يوليو/تموز الماضي.
اتهامات لإيران بهجوم إلكتروني في ألبانيا وشركة أمريكية تكشف التفاصيل
  اتهامات لإيران بهجوم إلكتروني ضد ألبانيا وشركة أمريكية تكشف التفاصيل   / AA
4 أغسطس 2022

قالت شركة أمريكية رائدة في مجال الأمن السيبراني يوم الخميس إن هجوماً إلكترونياً أغلق مؤقتاً العديد من الخدمات والمواقع الرقمية الخاصة بالحكومة الألبانية منتصف يوليو/تموز الماضي، من المرجح أنه من عمل قراصنة مؤيدين لإيران كانوا يسعون إلى تعطيل مؤتمر لجماعة معارضة إيرانية في ألبانيا.

وعبرت شركة ”مانديانت” في تقريرها عن ”ثقة معقولة” في أن منفذي الهجوم الإلكتروني نفذوه دعما لجهود طهران المناهضة للمعارضين، وذلك استناداً إلى عدة عوامل منها التوقيت، ومحتوى قناة التواصل الاجتماعي المستخدمة لإعلان المسؤولية، وأوجه التشابه في الشفرة الإلكترونية للبرمجية الخبيثة مع تلك المستخدمة منذ فترة طويلة لاستهداف الناطقين باللغتين الفارسية والعربية.

وجرى إلغاء المؤتمر الذي كان من المقرر أن تعقده جماعة ”مجاهدي خلق” الإيرانية المنشقة يومي 23-24 يوليو/تموز بعد تحذيرات من جانب السلطات المحلية من تهديد إرهابي محتمل.

ويقيم زهاء ثلاثة آلاف معارض إيراني من جماعة ”مجاهدي خلق” في مخيم ”أشرف 3″ الواقع بمنطقة مانيز على بعد 30 كيلومتراً إلى الغرب من تيرانا عاصمة ألبانيا.

وكان من المقرر عقد ”القمة العالمية لإيران الحرة” في المخيم بحضور مشرعين أمريكيين.

وادعت جماعة تطلق على نفسها اسم ”هوملاند جاستس” (العدالة الداخلية) مسؤوليتها عن الهجوم السيبراني، الذي استخدم برمجية فدية لتزييف البيانات.

وتشتهر برامج الفدية باستخدامها في عمليات الابتزاز الإجرامي الهادفة إلى الربح، ولكن يجري استخدامها بشكل متزايد لأغراض سياسية، لا سيما من جانب إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us