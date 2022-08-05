قال المدير العام لشركة روكيتسان التركية مراد إيكينجي، إنه من المنتظر إطلاق صاروخ كروز من الجيل الجديد "تشاقير" نهاية العام الجاري.

وأوضح إيكينجي، في تصريح للأناضول، أن التعريف بالصاروخ الذي يعد من الجيل الجديد تم قبل فترة وجيزة.

وأكد أن شركة روكيتسان تعمل على تأسيس بنية تحتية قوية من شأنها توفير احتياجات البلاد من التكنولوجيا الدفاعية.

وأضاف أن روكيتسان ستسلم القوات المسلحة التركية صاروخ "تشاقير" فور الانتهاء من تجهيزه وإجراء الاختبارات اللازمة، ومن ثم ستعمل على تصديره إلى الدول الصديقة والشقيقة.

ويمتلك "تشاقير" الذي يعمل بمحرك KTJ-1750 turbo-jet المطور محلياً، القدرة على أداء مهامه بسهولة، وذلك بفضل مرونته التي وفرها تصميمه.

ويملك الصاروخ قدرة تدميرية عالية ضد الأهداف من خلال رأسه الحربي المبتكر، واختياره نقطة الاستهداف.

كما يوفر القدرة على الوصول إلى الأهداف بدقة عالية في ظل الظروف الجوية المتنوعة، ويسمح بتغيير الهدف أو إلغائه أثناء مسيره اعتماداً على اختيار المستخدم.

وأبرز ما يميز "تشاقير" قدرته على أداء المهام وفق مفهوم السرب الذي يسمح بهجوم منسق بعدد كبير من الذخيرة ويسهل التغلب على أنظمة العدو الدفاعية.

ويتميز كذلك بقدرته على مواصلة مسيره في حالات التشويش الإلكتروني المكثف، بفضل نظام GNSS المقاوم للتشويش ونظام الملاحة بالقصور الذاتي المدعوم بمقياس الارتفاع.