سياسة
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تنفيذاً لاتفاقية إسطنبول.. تركيا: ثاني شحنات الحبوب تغادر أوكرانيا الجمعة
أعلنت تركيا أنه من المقرر مغادرة ثاني شحنة حبوب من مواني أوكرانيا، الجمعة، تنفيذاً لاتفاقية إسطنبول لنقل الحبوب، وذلك وفق ما صرح به وزير الدفاع التركي خلوصي أقار لوكالة الأناضول.
تنفيذاً لاتفاقية إسطنبول.. تركيا: ثاني شحنات الحبوب تغادر أوكرانيا الجمعة
  تنفيذاً لاتفاقية إسطنبول.. تركيا: ثاني شحنات الحبوب تغادر أوكرانيا الجمعة   / وزارة الدفاع التركية
4 أغسطس 2022

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، أنه من المخطط مغادرة ثاني شحنة حبوب من مواني أوكرانيا، الجمعة، تنفيذاً لاتفاقية إسطنبول لنقل الحبوب.

وذكر أقار في تصريح للأناضول أنه أجرى لقاءين منفصلين (عن بُعد) مع نظيره الأوكراني أوليكسي رزنيكوف، ووزير البنية التحتية الأوكراني أوليكسندر كوبراكوف.

وأوضح أنه بحث مع الوزيرين الأوكرانيين مسألة نقل الحبوب من المواني الأوكرانية، وآخر المستجدات على الساحة الأوكرانية.

وأضاف أن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول (تركي- روسي -أوكراني- أممي) يواصل أعماله دون مشاكل.

وقال إنه "نتيجة للعمل المكثف والتنسيق في المركز، من المخطط أن تبحر، الجمعة، 3 سفن من المواني الأوكرانية في إطار (اتفاقية) شحن الحبوب".

وأشار إلى أنه من المرتقب أن يجري تفتيش سفينة فارغة في إسطنبول قبل مغادرتها إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق الخميس، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ملف تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية أن جاوش أوغلو وغوتيريش تناولا خلال الاتصال آخر المستجدات المتعلقة باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وفي وقت سابق الخميس، اجتازت سفينة الحبوب الأوكرانية "رازوني" المحملة بأول شحنة حبوب مضيق جناق قلعة (الدردنيل) التركي، لتواصل طريقها إلى ميناء طرابلس اللبناني، بعد مغادرتها مواني أوكرانيا الاثنين.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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