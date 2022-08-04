سياسة
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روسيا تحكم بالسجن 9 سنوات على لاعبة كرة سلة أمريكية وبايدن يدين القرار
طلب الادّعاء الروسي، الخميس، سجن لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غراينر، تسع سنوات، بتهمة تهريب المخدرات، وسط توتر بين موسكو وواشنطن، فيما أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، الحكم الصادر ضد غراينر، ووصفه بأنه "غير مقبول".
روسيا تحكم بالسجن 9 سنوات على لاعبة كرة سلة أمريكية وبايدن يدين القرار
محكمة روسية تدين لاعبة كرة سلة أمريكية بتهمة حيازة مخدرات / AA
4 أغسطس 2022

قضت محكمة روسية، الخميس، بسجن لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر 9 سنوات، عقب إدانتها بتهريب وحيازة مخدرات.

وقالت القاضية آنا سوتنيكوفا إن المحكمة "رأت أن المتهمة مذنبة" بتهمة تهريب وحيازة مخدرات، وبذلك ستقضي "ما مجموعه 9 سنوات" في مجمع سجون روسي إضافة إلى دفع غرامة قدرها مليون روبل (16,590 دولار)"، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

واعتقلت اللاعبة في فبراير/شباط الماضي، وبحوزتها عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية معبّأة بزيت القنب.

وأقرت غراينر بالذنب، وقالت إنها أتت بهذه المادة إلى روسيا "عن غير قصد"، ودحضت تهمة تهريب المخدرات.

من جهته، طلب الادّعاء الروسي، الخميس، سجن اللاعبة (31 عاماً) وهي تعتبر من أفضل لاعبات كرة السلة في العالم 9 سنوات ونصف سنة بتهمة تهريب المخدرات.

وأوضح المدعي العام أن اللاعبة حاولت عن قصد "إخفاء" هذا السائل المكون من القنب عن ضباط الجمارك في المطار.

من جهته، أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، الحكم الصادر ضد غراينر، ووصفه بأنه "غير مقبول".

وأضاف في بيان "روسيا تعتقل بريتني عن غير وجه حق. هذا غير مقبول وأدعو روسيا إلى إطلاق سراحها فوراً لتتمكن من الانضمام إلى شريكتها وأحبائها وأصدقائها وزميلاتها في الفريق" مؤكداً عزمه على "العمل بلا كلل" لإعادة غراينر وبول ويلان، الأمريكي المعتقل أيضاً في روسيا.

وفي السياق، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أن اللاعبة "محتجزة ظلماً"، معتبراً الحكم ضدها "مؤسفاً وغير مبرر".

وقال في تصريحات صحفية: "الحكم على غرينر يسلط الضوء على مخاوفنا المهمة بشأن استخدام موسكو للاعتقالات غير المشروعة للأفراد كأدوات سياسية"، حسب ما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

وتضاف قضية اللاعبة بريتني غراينر إلى سلسلة توترات شديدة بين موسكو وواشنطن على خلفية الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا في فبراير الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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