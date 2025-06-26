سياسة
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ترمب يدعو إلى إلغاء محاكمة نتنياهو ويصفها بـ"الاضطهاد"
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء إسرائيل لأن "تلغي فوراً" محاكمة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بتهم فساد، واصفاً القضية الملاحق بها هذا "المحارب" بـ"حملة اضطهاد".
ترمب يدعو إلى إلغاء محاكمة نتنياهو ويصفها بـ"الاضطهاد"
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / Reuters
منذ 15 ساعات

وفي رسالة مطوّلة نشرها على منصّته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب أنّ "مثل حملة اضطهاد كهذه لرجل قدّم الكثير هي بالنسبة لي أمرٌ لا يُصدّق".

وأكد أنّ نتنياهو "يستحقّ أفضل من ذلك بكثير، وكذلك دولة إسرائيل. يجب إلغاء محاكمة بيبي نتنياهو فوراً أو أن يصدر عفو عن بطل عظيم".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الاستجواب المضاد لنتنياهو من جانب الادعاء بدأ في الثالث من يونيو/حزيران بمحكمة في تل أبيب، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر عاماً تقريباً.

وجرى توجيه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة إلى نتنياهو في عام 2019، وكلها تهم ينفيها رئيس الوزراء. وبدأت المحاكمة في عام 2020 وتشمل ثلاث قضايا جنائية، ويدفع نتنياهو ببراءته.

ويملك الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ صلاحية العفو عن نتنياهو، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلت عنه قوله إن العفو "ليس مطروحاً حالياً" ونقلت التقارير أيضاً عنه القول إنه "لم يجرِ تقديم طلب كهذا".

ولم يتضح ما إذا كان ترمب يقصد أن الولايات المتحدة يمكن أن تفعل شيئاً لمساعدة نتنياهو في معركته القانونية.


مصدر:TRT Arabi
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