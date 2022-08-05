أعلن البيت الأبيض الخميس، أن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران "اكتملت تقريباً".

وقال متحدث الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في تصريحات صحفية إن "المحادثات مع إيران بشأن التوصل إلى اتفاق نووي اكتملت تقريباً"، مشيراً إلى أن الوقت "ينفد" فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.

وفي السياق دعا كيربي طهران لقبول الاتفاق المطروح على الطاولة في الوقت الحالي، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من الخميس استأنف مسؤولون أمريكيون وأوروبيون وإيرانيون لقاءات غير رسمية في فيينا، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي، بعد توقف استمر لأشهر.

وللمرة الأولى منذ مارس/آذار الماضي تلتقي الأطراف المعنية بالاتفاق النووي بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة من أجل إحياء اتفاق 2015.

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) منذ شهور في فيينا، حول صفقة لإعادة التزام طهران للقيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وتخللت المفاوضات سلسلة من الانقطاعات بسبب الخلافات الرئيسية بين طهران وواشنطن.

وفي مايو/أيار 2018 أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب العقوبات على طهران بعد إعلان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عهد سلفه الديمقراطي باراك أوباما.