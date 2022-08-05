أعلن نادي الأهلي المصري الخميس قراره الانسحاب من بطولتَي كأس مصر كأس السوبر واستكمال منافسات الدوري المصري لكرة القدم باللاعبين الناشئين والعائدين من الإصابة اعتراضاً على الأخطاء التحكيمية المتكررة بحقه.

وكان الأهلي تعادل سلباً مع ضيفه فاركو الأربعاء في المرحلة الثامنة والعشرين، في لقاء شهد إلغاء هدف له بداعي التسلل قبل قرابة عشرين دقيقة من النهاية بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "VAR".

ويحتلّ الأهلي المركز الثالث في الدوري على بُعد 10 نقاط من غريمه التاريخي الزمالك حامل اللقب قبل ست مراحل من النهاية، ولديه مباراة مؤجلة أمام الاسماعيلي.

وأصدر مجلس إدارة الأهلي عقب اجتماعه الخميس بياناً من عدة مقررات جاء فيه أنه قرر "استكمال مباريات الدوري المصري بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة".

وتابع: "المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها"، بالإضافة إلى "وقف حكم الـVAR في مباراة الأهلي الأخيرة" الدولي محمود عاشور "إلى حين التحقيق معه في ما بدر منه".

كما أعلن النادي المتوّج 42 مرة بلقب الدوري (رقم قياسي) "عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم كأس مصر والسوبر المصري إلى حين تنفيذ مطالب النادي الأهلي".

"عقوبات قاسية"

وفي السياق قال موقع "مصراوي" إن عقوبات قاسية تنتظر نادي الأهلي حال قرر الانسحاب من بطولتَي كأس مصر والسوبر، وذلك وفقاً للائحة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وتنص المادة 62 من لائحة لجنة المسابقات للموسم الجاري 2021-2022 على أنه "في حال انسحاب فريق من بطولة كأس مصر بعد بدء البطولة يُرفع اسمه من الجدول ويُعتبر الفريق المنافس له في المباراة فائزاً بنتيجة 2-0".

كما تنص على أنه "في حال انسحاب فريق من البطولة بعد دور الـ32 فإنه يتعرّض لغرامة مالية قدرها 20 ضعف قيمة رسم اشتراك المسابقة".

كذلك تنص المادة ذاتها على أن "الفريق المنسحب يُحرم الاشتراك في الموسم التالي من المسابقة".

ويشارك الأهلي بمباراة مع غريمه الزمالك في 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في بطولة كأس السوبر المصري باعتباره وصيف بطل نسخة الموسم الماضي من بطولة كأس مصر، بينما يلعب الزمالك كونه بطلاً للدوري.

ووفقاً للمادة 64 من لائحة المسابقات فإنه "في حال اعتذار وصيف بطل الكأس عن خوض مباراة كأس السوبر المصريلأي سبب من الأسباب تقام المباراة بين بطل الدوري ووصيفه، ثم بالترتيب في حال الاعتذار".