أعلنت السعودية الثلاثاء مشاركتها في دورة التضامن الإسلامي المقررة إقامتها بقونية التركية.

وتنطلق النسخة الخامسة من هذه الألعاب خلال الفترة من 9 إلى 18 أغسطس/آب الحالي بمشاركة 54 دولة إسلامية، تحت إشراف الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي واللجنة الأولمبية التركية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" عبر موقعها الإلكتروني، إن المملكة "تشارك بأكثر من 130 لاعباً ولاعبة في مسابقات كرة السلة 3×3 سيدات والسهام والجمباز وألعاب القوى والمبارزة وكرة القدم وكرة اليد والجودو والكاراتيه والرماية والسباحة وكرة الطاولة والتايكوندو ورفع الأثقال والمصارعة والسباحة البارالمبية".

وكان من المقرر أن تقام ألعاب التضامن الإسلامي العام الفائت إلا أنها تأجلت لتعارضها مع موعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.

يُذكر أن السعودية استضافت الدورة الإسلامية بنسختها الأولى عام 2005 بمنطقة مكة المكرمة التي تصدّرت الترتيب العام فيها بواقع 60 ميدالية (24 ذهبية و17 فضية و19 برونزية).