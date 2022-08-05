سياسة
3 دقيقة قراءة
بموجب اتفاق إسطنبول.. ثلاث سفن جديدة تغادر أوكرانيا محملة بالحبوب
أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مغادرة ثلاث سفن محملة بالحبوب المواني الأوكرانية. وسُمح للسفن الثلاث التي تحمل ما يصل مجموعه إلى نحو 58 ألف طن ذرة بمغادرة ميناء تشورنومورسك وميناء أوديسا، في إطار الاتفاق الذي يهدف إلى فك حصار صادرات الحبوب.
بموجب اتفاق إسطنبول.. ثلاث سفن جديدة تغادر أوكرانيا محملة بالحبوب
وزارة الدفاع التركية تقول إن السفينة "نافيستار" التي تحمل 33 ألف طن من الذرة غادرت من ميناء أوديسا باتجاه آيرلندا / AA
5 أغسطس 2022

قالت وزارة الدفاع التركية الجمعة إن ثلاث سفن محملة بالحبوب بموجب اتفاق أبرم مؤخراً غادرت المواني الأوكرانية.

وقال مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الذي يضم أفراداً من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة إن سفينتين أبحرتا من ميناء تشورنومورسك والثالثة من أوديسا.

وسُمح للسفن الثلاث التي تحمل ما يصل مجموعه إلى زهاء 58 ألف طن من الذرة بمغادرة الميناءين في إطار الاتفاق الذي يهدف لفك الحصار عن صادرات الحبوب.

وقالت وزارة الدفاع التركية على تويتر إن السفينة "نافيستار" NAVISTAR التي ترفع علم بنما وتحمل 33 ألف طن من الذرة غادرت من ميناء أوديسا في اتجاه آيرلندا. وسيجري تفتيش السفينة بواسطة مركز التنسيق المشترك إلى الشمال من إسطنبول.

في حين غادرت السفينة الثانية "روجين" ROJEN التي ترفع علم مالطا محملة بنحو 13 ألف طن ذرة من ميناء تشورنومورسك، متجهة إلى بريطانيا تحت مراقبة فريق التفتيش المشترك.

وأبحرت السفينة بولارنت التي ترفع العلم التركي من تشورنومورسك إلى ميناء كاراسو التركي على البحر الأسود. وقبل وصول السفينة التي تحمل 12 ألف طن من الذرة إلى كاراسو، سيجري تفتيشها من قبل مركز التنسيق المشترك شمال إسطنبول.

وأبحرت هذا الأسبوع السفينة رازوني، وهي أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية تغادر ميناء أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي باتجاه ميناء طرابلس اللبناني عبر مضيق جناق قلعة التركي (الدردنيل).

وفي 22 يوليو/تموز الماضي وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وأوكرانيا مُصدر رئيسي للحبوب، لكن شحناتها توقفت منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانيها على البحر الأسود، الطريق الرئيسي لشحناتها، إلى حد كبير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث أزمة في إفريقيا والشرق الأوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us