قالت وزارة الدفاع التركية الجمعة إن ثلاث سفن محملة بالحبوب بموجب اتفاق أبرم مؤخراً غادرت المواني الأوكرانية.

وقال مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الذي يضم أفراداً من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة إن سفينتين أبحرتا من ميناء تشورنومورسك والثالثة من أوديسا.

وسُمح للسفن الثلاث التي تحمل ما يصل مجموعه إلى زهاء 58 ألف طن من الذرة بمغادرة الميناءين في إطار الاتفاق الذي يهدف لفك الحصار عن صادرات الحبوب.

وقالت وزارة الدفاع التركية على تويتر إن السفينة "نافيستار" NAVISTAR التي ترفع علم بنما وتحمل 33 ألف طن من الذرة غادرت من ميناء أوديسا في اتجاه آيرلندا. وسيجري تفتيش السفينة بواسطة مركز التنسيق المشترك إلى الشمال من إسطنبول.

في حين غادرت السفينة الثانية "روجين" ROJEN التي ترفع علم مالطا محملة بنحو 13 ألف طن ذرة من ميناء تشورنومورسك، متجهة إلى بريطانيا تحت مراقبة فريق التفتيش المشترك.

وأبحرت السفينة بولارنت التي ترفع العلم التركي من تشورنومورسك إلى ميناء كاراسو التركي على البحر الأسود. وقبل وصول السفينة التي تحمل 12 ألف طن من الذرة إلى كاراسو، سيجري تفتيشها من قبل مركز التنسيق المشترك شمال إسطنبول.

وأبحرت هذا الأسبوع السفينة رازوني، وهي أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية تغادر ميناء أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي باتجاه ميناء طرابلس اللبناني عبر مضيق جناق قلعة التركي (الدردنيل).

وفي 22 يوليو/تموز الماضي وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وأوكرانيا مُصدر رئيسي للحبوب، لكن شحناتها توقفت منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانيها على البحر الأسود، الطريق الرئيسي لشحناتها، إلى حد كبير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث أزمة في إفريقيا والشرق الأوسط.