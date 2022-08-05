نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة أجّلت تجربة صاروخية كان مخططاً لها منذ فترة طويلة بسبب مخاوف بشأن ردٍّ غاضب من الصين نظراً إلى زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووصلت بيلوسي مساء الثلاثاء إلى تايوان بعد أيام من تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن ترجيح زيارتها تايبه.

ويأتي قرار تأجيل تجربة الصاروخ الباليستي العابر للقارات "مينيوتمان 3" في الوقت الذي بدأت فيه الصين مناورات عسكرية رداً على زيارة بيلوسي.

وقال المسؤول حسب CNN: "أمر وزير الدفاع لويد أوستن وزارة الدفاع (البنتاغون) بتأجيل التجربة المقررة خطوة حكيمة"، وأضاف أن السبب هو "زيادة النشاط العسكري للصين حول تايوان"، ووصف المسؤول قرار التأجيل بأن "هذا ما تفعله الدول المسؤولة".

وكان من المقرر إجراء التجربة من مساء الأربعاء إلى الخميس، وأُعيدت جدولتها لتُجرى في وقت لاحق يُحدد لاحقاً.

وليست هذه هي المرة الأولى في الأشهر الأخيرة التي تُلغي فيها الولايات المتحدة تجربة صاروخية بسبب أحداث سياسية.

ففي مارس/آذار أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأربعاء إلغاء تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات لتجنب "أي أعمال يمكن أن يساء تفسيرها".

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي آنذاك إن وزير الدفاع اتخذ القرار مع الأخذ في الاعتبار "التوترات المتزايدة" الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ويختبر الجيش الأمريكي صواريخه الباليستية العابرة للقارات بشكل روتيني للتأكد من جاهزية الأنظمة التشغيلية.