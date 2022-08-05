سياسة
2 دقيقة قراءة
"خطط لها منذ فترة".. البنتاغون يؤجّل تجربة صاروخية خشية "رد صيني غاضب"
قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN قوله إن وزارة الدفاع أجّلت تجربة صاروخية كان مخططاً لها منذ فترة طويلة بسبب مخاوف بشأن ردٍّ غاضب من الصين، خصوصاً بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان.
"خطط لها منذ فترة".. البنتاغون يؤجّل تجربة صاروخية خشية "رد صيني غاضب"
مسؤول لـCNN: أمريكا أجلت تجربة صاروخية تحسباً لرد غاضب من الصين / وسائل التواصل
5 أغسطس 2022

نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة أجّلت تجربة صاروخية كان مخططاً لها منذ فترة طويلة بسبب مخاوف بشأن ردٍّ غاضب من الصين نظراً إلى زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووصلت بيلوسي مساء الثلاثاء إلى تايوان بعد أيام من تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن ترجيح زيارتها تايبه.

ويأتي قرار تأجيل تجربة الصاروخ الباليستي العابر للقارات "مينيوتمان 3" في الوقت الذي بدأت فيه الصين مناورات عسكرية رداً على زيارة بيلوسي.

وقال المسؤول حسب CNN: "أمر وزير الدفاع لويد أوستن وزارة الدفاع (البنتاغون) بتأجيل التجربة المقررة خطوة حكيمة"، وأضاف أن السبب هو "زيادة النشاط العسكري للصين حول تايوان"، ووصف المسؤول قرار التأجيل بأن "هذا ما تفعله الدول المسؤولة".

وكان من المقرر إجراء التجربة من مساء الأربعاء إلى الخميس، وأُعيدت جدولتها لتُجرى في وقت لاحق يُحدد لاحقاً.

وليست هذه هي المرة الأولى في الأشهر الأخيرة التي تُلغي فيها الولايات المتحدة تجربة صاروخية بسبب أحداث سياسية.

ففي مارس/آذار أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأربعاء إلغاء تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات لتجنب "أي أعمال يمكن أن يساء تفسيرها".

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي آنذاك إن وزير الدفاع اتخذ القرار مع الأخذ في الاعتبار "التوترات المتزايدة" الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ويختبر الجيش الأمريكي صواريخه الباليستية العابرة للقارات بشكل روتيني للتأكد من جاهزية الأنظمة التشغيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us