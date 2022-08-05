أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن سفارتها في العاصمة البريطانية لندن تعرضت لاعتداء من قبل "مجموعة دينية متطرفة".

وذكر بيان صادر عن الوزارة الخميس أن أشخاصاً دخلوا مبنى السفارة الأذربيجانية في لندن ونفذوا عملاً تخريبياً وعلقوا الأعلام الدينية على شرفة المبنى ورددوا شعارات متطرفة.

وأضاف البيان أن الشرطة البريطانية تدخلت وأخرجت أفراد المجموعة من المبنى ووقفتهم.

ولم تقع إصابات بين موظفي السفارة، وفق البيان.

وأوضح البيان أن الشرطة البريطانية فتحت تحقيقاً حول الحادث، وسيجري تقديم معلومات للسفارة حول نتائج التحقيق.

من جانبه أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في اتصال هاتفي مع نظيره جيهون بيرموف عن تضامنه مع أذربيجان.

وأكد جاوش أوغلو استعداد تركيا لتقديم شتى أنواع المساعدة للسلطات الأذرية.