سياسة
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تركيا تدين الواقعة.. "مجموعة دينية متطرفة" تعتدي على سفارة أذربيجان بلندن
قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إن سفارتها في لندن تعرضت لاعتداء من قبل "مجموعة دينية متطرفة"، هاجمت مبنى السفارة ورددت شعارات متطرفة. من جانبها أدانت تركيا الحادث وأعلنت تضامنها مع أذربيجان.
تركيا تدين الواقعة.. "مجموعة دينية متطرفة" تعتدي على سفارة أذربيجان بلندن
نفذت المجموعة عملاً تخريبياً داخل مبنى السفارة بلندن وعلقت الأعلام الدينية على شرفة المبنى / AA
5 أغسطس 2022

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن سفارتها في العاصمة البريطانية لندن تعرضت لاعتداء من قبل "مجموعة دينية متطرفة".

وذكر بيان صادر عن الوزارة الخميس أن أشخاصاً دخلوا مبنى السفارة الأذربيجانية في لندن ونفذوا عملاً تخريبياً وعلقوا الأعلام الدينية على شرفة المبنى ورددوا شعارات متطرفة.

وأضاف البيان أن الشرطة البريطانية تدخلت وأخرجت أفراد المجموعة من المبنى ووقفتهم.

ولم تقع إصابات بين موظفي السفارة، وفق البيان.

وأوضح البيان أن الشرطة البريطانية فتحت تحقيقاً حول الحادث، وسيجري تقديم معلومات للسفارة حول نتائج التحقيق.

من جانبه أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في اتصال هاتفي مع نظيره جيهون بيرموف عن تضامنه مع أذربيجان.

وأكد جاوش أوغلو استعداد تركيا لتقديم شتى أنواع المساعدة للسلطات الأذرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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