سياسة
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قتلوا 36 شرطياً.. زعيم عصابة كولومبية يأمر أفرادها بوقف اغتيال قوات الأمن
أمر تاجر المخدرات الكولومبي المعروف باسم أوتونييل، أعضاء عصابته "كلان ديل غولفو" بوقف أعمالهم ضد قوات الشرطة في كولومبيا. ومنذ بداية العام قُتل 36 شرطياً. وتقول السلطات إن العصابة مسؤولة عن 18 عملية اغتيال نفّذَتها لإثبات قوتها.
قتلوا 36 شرطياً.. زعيم عصابة كولومبية يأمر أفرادها بوقف اغتيال قوات الأمن
أمر أوتونييل أعضاء عصابة كلان ديل غولفو بوقف أعمالهم ضد قوات الأمن في كولومبيا / AA
5 أغسطس 2022

طلب تاجر المخدرات المعروف بـ"أوتونييل" من أفراد عصابته الكولومبية "كلان ديل غولفو"، وقف موجة اغتيال الشرطيين التي ينفذونها منذ تسليمه للولايات المتحدة في مايو/أيار، حسبما أعلن أحد وكلاء الدفاع عنه الخميس.

وفي رسالة تلقّتها وسائل الإعلام وأكّد صحتها وكلاء الدفاع عن تاجر المخدرات، أمر دايرو أنطونيو أوسوغا المعروف بلقب أوتونييل، أعضاء عصابة "كلان ديل غولفو" التي كان يتولى قيادتها حتى اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول، بوقف أعمالهم "ضد قوات الأمن في كولومبيا".

ومنذ بداية العام قتلت مجموعات مسلحة 36 شرطياً نتيجة أعمال عنف شنّتها في البلاد.

وأشارت السلطات إلى أنّ عصابة "كلان ديل غولفو" مسؤولة عن 18 عملية اغتيال قد تكون نفّذَتها لتثبت قوتها قبل مفاوضات محتمَلة ستُجريها مع الرئيس اليساري الجديد غوستافو بيترو الذي يتولى منصبه الأحد.

وتقدم العصابة التي شكّلَتها فلول الجماعات شبه العسكرية اليمينية المتطرفة وتضمّ نحو ثلاث آلاف مقاتل ومنتسب، ما بين ألف وخمسة آلاف دولار في مقابل قتل شرطي أو عسكري.

وطلب أوتونييل من رجال عصابته وقف "الضربات المسلحة التي تُحدِث أضراراً للسكان المدنيين".

وفي مايو/أيار الماضي فرضت العصابة بقوة السلاح إضراباً في شمال البلاد مما أدّى إلى شلّ مئات البلدات وقتل ثمانية مدنيين.

وحضّ أوتونييل، الذي دفع ببراءته في إحدى محاكم بروكلين الأمريكية من تهم العمل الإجرامي وتصنيع الكوكايين وتصديره على المستوى الدولي، "الحكومة الجديدة على عقد اتفاق سلام" معه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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