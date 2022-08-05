قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الجمعة، إن الأنشطة بموجب اتفاقية شحن الحبوب من أوكرانيا تسير كما هو مخطط حتى الآن.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب لقائه نظيره السيراليوني كيلي حسن كونتيه في أنقرة.

ولفت أقار إلى مغادرة 3 سفن محملة بالذرة مواني أوكرانيا، اليوم، متجهة إلى تركيا وأيرلندا وبريطانيا.

كما أشار إلى توجُّه سفينة فارغة من إسطنبول صباح الجمعة، إلى أوكرانيا لشحن حبوب من هناك.

وأضاف: "أنشطتنا تتواصل بلا انقطاع كما هو مخطَّط ومذكور في الاتفاقيات حتى الآن".

وأثنى أقار على العاملِين في مركز التنسيق المشترك بإسطنبول المعنيّ بمراقبة وتفتيش السفن، بموجب الاتفاقية.​​​​​​​

والخميس اجتازت السفينة "رازوني" المحمَّلة بأول شحنة حبوب مضيق جناق قلعة التركي، لتواصل طريقها إلى ميناء طرابلس اللبناني، بعد مغادرتها مواني أوكرانيا الاثنين.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي وقّعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.