انتهى الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي.

وجرى الاجتماع، الجمعة، بشكل مغلق واستغرق 4 ساعات، وذلك في إطار زيارة عمل ليوم واحد يجريها أردوغان إلى روسيا.

وكان أردوغان قد قال خلال لقائه الرئيس الروسي إن "أنظار العالم تتوجه إلى سوتشي وأجوبة كثيرة سنخرج بها من هذا الاجتماع".

وأشاد الرئيس التركي بالاجتماعات بين وفدَي روسيا وتركيا ووصفها بالمثمرة، وأضاف: "اجتماعنا الثنائي (مع بوتين) اليوم مهم للغاية من حيث إبراز الدور الذي تلعبه تركيا وروسيا في المنطقة".

بدوره قال الرئيس الروسي إن "أوروبا عليها أن تكون ممتنة لتركيا جراء استمرار تدفق الغاز الروسي من دون انقطاع".

وأشار بوتين إلى أنه سيبحث مع أردوغان قضايا إقليمية في مقدمتها الأزمة السورية، مؤكداً أن "تركيا تقدم إسهاماً كبيراً في تطبيع الوضع هناك".

وفي وقت سابق توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إلى مدينة سوتشي الروسية.

ويرافق أردوغان في زيارته التي تأتي تلبية لدعوة من نظيره الروسي، وزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو والدفاع خلوصي أقار والطاقة فاتح دونماز والمالية نور الدين نباتي والتجارة محمد موش والزراعة وحيد كيريشتشي.

كما يضم الوفد المرافق رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان ورئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير.

ومن المنتظر أن يتبادل الرئيس أردوغان مع نظيره الروسي وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية راهنة خلال الزيارة التي تستغرق يوماً واحداً.