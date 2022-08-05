سياسة
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أوكرانيا تدعو لتوسيع اتفاق الممرات الآمنة ليشمل منتجات أخرى
قال وزير البنية التحتية الأوكراني إن بلاده تتوقع أن يستمر سريان الضمانات الأمنية التي قدمها شريكي اتفاق اتفاق 22 يوليو/تموز، وبالتالي عملية تصدير المواد الغذائية إلى السوق العالمية. وتدعو كييف لتوسيع اتفاق الممرات الآمنة ليشمل منتجات مثل المعادن.
أوكرانيا تدعو لتوسيع اتفاق الممرات الآمنة ليشمل منتجات أخرى
أبحرت السفينة بولارنت من تشورنومورسك الأوكرانية إلى ميناء كاراسو التركي على البحر الأسود       / AA
5 أغسطس 2022

غادرت ثلاث سفن محملة بالحبوب المواني الأوكرانية الجمعة بينما من المقرر أن تصل إلى أوكرانيا في وقت لاحق اليوم أول سفينة شحن واردة منذ بداية الهجوم الروسي، في وقت تدعو فيه كييف لتوسيع اتفاق الممرات الآمنة ليشمل منتجات أخرى مثل المعادن.

ويشكل اتفاق 22 يوليو/تموز الموقع في مدينة إسطنبول انفراجة دبلوماسية نادرة في ظل احتدام الحرب شرق أوكرانيا ومحاولة كييف إعادة بناء اقتصادها المدمر بعد صراع مستمر منذ أكثر من خمسة أشهر.

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف على فيسبوك بعد مغادرة السفن: "نتوقع أن يستمر سريان الضمانات الأمنية التي قدمها شريكا الاتفاق، الأمم المتحدة وتركيا، وبالتالي ستستقر عملية تصدير المواد الغذائية من موانينا وسيسهل التنبؤ بها لجميع المشاركين في السوق".

وكانت أول سفينة محملة بالحبوب غادرت أوديسا الاثنين.

وقال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس كاتشكا لصحيفة فايننشال تايمز إن "هذا الاتفاق يتعلق بالخدمات اللوجستية وحركة السفن عبر البحر الأسود.. ما الفرق إذا كانت الشحنة من الحبوب أو من خام الحديد؟"

وقال الكرملين إنه لا يمكن إيجاد حل إلا إذا كان مرهوناً برفع القيود عن منتجي المعادن في روسيا.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق العبور الآمن بين موسكو وكييف بعد تحذيرات أممية من تفشي المجاعة حول العالم بسبب توقف شحنات الحبوب من أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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