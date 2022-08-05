قدم رئيس جهاز المخابرات اليوناني باناجيوتيس كونتوليون، والأمين العام لمكتب رئيس الوزراء جريجوريس ديميترياديس، الجمعة، استقالتيهما إثر مزاعم بالتجسس الإلكتروني على صحفيين ومعارضين.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، الجمعة، إن كونتوليون وديميترياديس قدما استقالتيهما اليوم، موضحا أنه "تم قبولهما"، وفق وكالة أسوشييتد برس.

وقال مكتب رئيس الوزراء، اليوم الجمعة، إن مدير جهاز المخابرات تقدم باستقالته بعد تنامي الضغوط على الحكومة للكشف عن مدى استخدام برمجيات التجسس في عمل المخابرات.

وأشار في بيان إلى أن مدير المخابرات باناجيوتيس كونتوليون قدم استقالته "بعد تصرفات خاطئة جرى كشفها خلال إجراءات قانونية للتنصت".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال نائبان تحدثا لـ"رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن كونتوليون اعترف أمام لجنة برلمانية في 29 يوليو/تموز بأن جهاز المخابرات التابع له تنصت على ثاناسيس كوكاكيس، وهو صحفي مالي يعمل لصالح شبكة "سي.إن.إن اليونان".

وعُقدت جلسة سرية بعد أن قدم زعيم حزب باسوك الاشتراكي المعارض شكوى إلى كبار المدعين بالمحكمة بشأن محاولة للتنصت على هاتفه المحمول باستخدام برنامج تجسس.

وتقول الحكومة إن السلطات اليونانية لا تستخدم برامج التجسس التي يزعم استخدامها في قرصنة هاتف كوكاكيس، ولا تتعامل مع الشركات التي تبيعها.