أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، عزم البلدين على التضامن والتنسيق خلال التحرك ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماعهما بمدينة سوتشي الروسية، الجمعة، واستغرق 4 ساعات.

وأكد الرئيسان أهمية العلاقات القائمة على الثقة بين تركيا وروسيا في إرساء الاستقرار إقليمياً ودولياً.

كما جددا التأكيد على إرادتهما المشتركة لدفع العلاقات التركية الروسية، على الرغم من كل التحديات الإقليمية والعالمية الحالية، وذلك على أساس الاحترام المتبادل والاعتراف بالمصالح المتبادلة وبما يتماشى مع الالتزامات الدولية.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين أجريا مشاورات مكثفة حول القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا وفي مقدمتها: زيادة حجم التجارة بين البلدين بما يتماشى مع الأهداف المحددة وعلى أساس متوازن.

كما اتفق الزعيمان على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز التعاون في قطاعات مثل النقل والتجارة والزراعة والصناعة والمالية والسياحة والبناء.

وفي سياق القضايا الإقليمية، أشار القادة إلى الأهمية الأساسية للعلاقات الصادقة والصريحة والقائمة على أساس الثقة بين تركيا وروسيا من حيث إرساء الاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، أكد الزعيمان أن العلاقات البنّاءة بين البلدين لعبت دوراً في التوصل إلى اتفاق إسطنبول بشأن النقل الآمن للحبوب والمنتجات الغذائية من المواني الأوكرانية.

وشدد الزعيمان على ضرورة التنفيذ الكامل لنص وروح اتفاقية إسطنبول، بما في ذلك التصدير المستمر للحبوب والأسمدة الروسية والمواد الخام اللازمة لإنتاجها.

وأكد أردوغان وبوتين خلال الاجتماع، الذي ركز على آخر المستجدات في سوريا على أهمية حماية الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها، وعزمهما على العمل والتنسيق في مكافحة جميع المنظمات الإرهابية فيها.

كما أعربا عن التزامهما القوي بسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وشددا على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية على أساس أوسع توافق ممكن بين الليبيين.

واتفق القادة على عقد الاجتماع القادم لمجلس التعاون التركي الروسي رفيع المستوى في تركيا.

وفي وقت سابق الجمعة، وصل الرئيس أردوغان إلى مدينة سوتشي الروسية، وذلك في إطار زيارة عمل ليوم واحد.

ويرافق أردوغان في زيارته التي تأتي تلبية لدعوة من نظيره الروسي، وزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو والدفاع خلوصي أقار والطاقة فاتح دونماز والمالية نور الدين نباتي والتجارة محمد موش والزراعة وحيد كيريشتشي.

كما يضم الوفد المرافق رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان ورئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير.