سياسة
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تركيا تدين بشدة الهجمات الجوية الإسرائيلية على غزة
قالت وزارة الخارجية التركية إنها تراقب بقلق عميق التوتر المتصاعد في المنطقة عقب الغارات، وأدانت بشدة الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة الجمعة.
تركيا تدين بشدة الهجمات الجوية الإسرائيلية على غزة
الخارجية التركية أدانت بشدة الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة / AA
5 أغسطس 2022

أدانت تركيا بشدة الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة الجمعة.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، أنها تراقب بقلق عميق التوتر المتصاعد في المنطقة عقب الغارات.

وأكدت أن فقدان مدنيين بينهم أطفال لحياتهم جراء تلك الهجمات يعتبر أمراً غير مقبول.

وقالت: "ندين بشدة الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل الجمعة ضد غزة".

وشددت على ضرورة "إنهاء الأحداث المذكورة مباشرة قبل أن تتحول إلى دوامة من الصراع"، داعية إلى التحلي بضبط النفس.

وتشن إسرائيل هجوماً على غزة أسفر حتى الساعة عن استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم طفلة وسيدة وإصابة 65 آخرين وفق وزارة الصحة في القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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